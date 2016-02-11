Yeni Şafak ve Yeni Akit gazetelerine eş zamanlı saldırı

İstanbul'da Yeni Şafak ve Yeni Akit gazetelerine silahlı ve molotof kokteylli saldırı gerçekleştirildi. Saldırılarda maddi hasar meydana geldi. Bayrampaşa'da bulunan Yeni Şafak gazetesi binası önüne gelen yüzleri maskeli 5 kişi, ellerindeki molotof kokteyllerini binanın girişine attı. Aynı zamanda gazete binasına pompalı tüfekle ateş edildi. Güvenlik görevlilerinin fark etmesi üzerine şüpheliler gazete binası önünden Aksaray-Otogar bağlantı yoluna doğru kaçtı. Molotof kokteyli atılması nedeniyle başlayan yangın güvenlik görevlilerince yangın tüpleri ile müdahale edilerek söndürüldü.

Hürriyet'te yer alan habere göre, olay yerine gelen polis ve itfaiye ekipleri çevrede incelemelerde bulundu. Binanın önünde bir çanta içinde kullanılmamış molotof kokteylleri ile boş kovanlar ve kaçan şüphelilerden düşen bir çakmak bulundu.

Bu arada, aynı saatlerde Yeni Akit Gazetesi'nin Küçükçekmece'deki binasına da molotof kokteylli ve silahlı saldırı gerçekleştirildi. Binanın arkasında bulunan otopark girişine gelen yüzleri maskeli şüpheliler, otoparkta bulunan araçlara molotof kokteyli atarak gazete binasına da pompalı tüfekle ateş etti. Şüpheliler daha sonra kaçtı.

Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede incelemelerde bulundu. Gazete binasının arka sokağında çok sayıda boş kovan bulundu. Polis ekiplerinin her iki gazete ve civarında aldığı geniş güvenlik önlemleri aldı. Kaçan şüphelilerin tespiti ve yakalanması için çalışma başlatıldı.

Yeni Şafak’ta yer alan haberde de saldırıya ilişkin şöyle dendi:

“Olayda, ölen ya da yaralanan olmazken, binada maddi hasar meydana geldi. Molotof kokteyli atılan giriş kapısı, güvenlik görevlisi tarafından söndürüldü. Saldırı sonrası olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Polis, olay yeri ve çevresini emniyet şeridiyle kapatıp inceleme yaparken, çevredeki güvenlik kameraları da incelemeye alındı. Binanın önünde bir çanta içinde kullanılmamış molotof kokteylleri ile boş kovanlar ve kaçan şüphelilerden düşen bir çakmak bulundu. Güvenlik görevlilerinin fark etmesi üzerine şüpheliler gazete binası önünden Aksaray-Otogar bağlantı yoluna doğru kaçtı.”

Yeni Akit, kendilerine yönelik yapılan saldırıyı şöyle duyurdu:

“Yeni Şafak gazetesine yönelik saldırıdan yaklaşık yarım saat sonra, gazetemizin bulunduğu Akit Medya Grubu binasına da bir terörist saldırı düzenlendi. Küçükçekmece, Halkalı Merkez Mahallesi, Dereboyu Caddesi üzerinde bulunan Akit Medya Grubu binasına saat 05.30 sıralarında gelen kimliği belirsiz yüzleri maskeli teröristler, binaya molotoflu ve silahlı saldırı düzenlendi. Binanın arka girişine gelen hainler, otoparka ve bina önündeki bir kamyonete molotof kokteyli atıp, binaya uzun namlulu silahla ateş açtı. Saldırganlar hızla olay yerinden kaçarak uzaklaşırken, kamyonda yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri kamyonette çıkan yangını büyümeden söndürdü.