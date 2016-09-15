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Yaşam
Deutsche Welle

Sınır Tanımayan Film Festivali başladı

Uluslararası Sınır Tanımayan Film Festivali Almanya’da başladı. Festivalin bu yılki teması ‘‘memleket‘‘

15 Eylül 2016 20:16


Berlin'in güneydoğusunda yer alan Bad Saarow bu yıl dördüncüsü düzenlenen Uluslararası Sınır Tanımayan Film Festivali'ne ev sahipliği yapıyor. İşlediği insan odaklı filmlerle dikkat çeken festivalin yöneticisi Susanne Suermondt festivalin izleyici kitlesinin çoğunlukla bölgeden gelenlerden oluştuğunu söylüyor.

Bu yılki teması ‘‘memleket‘‘ olan festivalde ağırlıklı olarak insan hakları, insanlık onuru ve kültürlerarası dayanışma kavramları ele alınıyor.

Gösterimlerin çoğundan sonra yönetmenler izleyicilerle buluşacak ve soruları yanıtlayacak.

Portman yönetmen koltuğunda

Festivalin öne çıkan filmleri arasında Deutsche Welle'nin prodüksüyonunu üstlendiği Friedland'ın yanı sıra bir diğer sığınmacı filmi Cafe Waldluft yer alıyor. İki filmin de odak noktasında sığınmacıların kendilerine yeni bir yuva arayışları yer alıyor. Diğer yapımlarda ise gelenek, değişim ve özgürlük temaları işleniyor.

Festivalin merakla beklenen yapımlarından biri ise ünlü oyuncu Natalie Portman'ın yönetmenliğindeki ‘‘Aşk ve Karanlık‘‘. Portman, İsrailli yazar Amos Oz‘un aynı isimli romanından beyaz perdeye uyarladığı yapımda oyuncu olarak da yer alıyor.

Festival 18 Eylül'e kadar devam edecek.

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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