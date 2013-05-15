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Sınır dışına çekilen 15 kişilik ikinci PKK'lı grup da Kandil'e ulaştı!

15 kişiden oluşan PKK'lı grup Botan bölgesinde geldiği öğrenildi

15 Mayıs 2013 13:14

Türkiye sınırları dışına çıkmaya başlayan PKK gruplarından ikincisi Kandil'e ulaştı.

PKK'lılar saat 08.00 sularında 2 kurye eşliğinde Medya Savunma Alanlarına geçiş yaptı.

Gerilla birliği adına Seyda Gabar ve Sosin Alan, burada medya mensuplarına açıklama yaptı.

Hava şartlarının yürüyüşlerini uzattığını kaydeden Seyda Gabar, Türk ordusu ve korucuların sürekli olarak faaliyet halinde olduğunu belirtti.

Umutlu olduklarını söyleyen Gabar, Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan'ın çağrısına sonuna kadar uyacaklarını kaydetti.

Bu arada, söz konusu birliğin alana ulaşmasıyla ilgili açıklamada bulunan PKK, "Demokratik kurtuluş özgür yaşamı inşa hamlesi çerçevesinde gerillalarımızın kuzey Kürdistan'dan başlattığı geri çekilmenin ikinci gurubu 15 Mayıs günü Medya Savunma Alanlarına ulaşılmıştır" dedi. 

Van'dan yola çıkan 15 kişiden oluşan ilk PKK'lı grup dün sabah saat 06.30'da Medya Alanları'nda geçiş yapmıştı.

Birlik adına konuşan Cigerxwin Fırat da keçif uçuşları ve askeri hareketlilik nedeniyle ancak 7 günde geldiklerini dikkat çekmişti.

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