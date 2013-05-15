T24 LogoT24 Logo

İşte Kandil'e ulaşan PKK'lı ikinci grubun çekilme fotoğrafları!

15 Mayıs 2013 13:27

15

25

35

45

55

ETİKETLER

pkksınır dışıçekilmekandilırakikincigrupfotoğraf
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24