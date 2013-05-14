Sınır dışına çekilen 15 kişilik ilk PKK'lı grup Kandil'e ulaştı!

PKK’nın sınır dışına çekilme kararından sonra ilk grup, Kandil'e ulaştı.

Van’ın kırsal kesiminden bir hafta önce yola çıkan 6’sı kadın 15 PKK’lı, Hakkari’nin Çukurca İlçesi üzerinden Irak’ın kuzeyine geçiş yaptı. PKK'lı grup gece yarısı sınır geçti.

Sabah saat 06.30’da Metina Kampı'na gelen silahlı grubu, burada diğer PKK’lılar karşıladı.

PKK’nın silahlı unsunlarını Türkiye dışına çıkarma kararının ardından, 15 kişilik grubun Irak’a gelen ilk PKK’lılar olduğu belirtildi.

Grup adına konuşan PKK'lı Cigerxwin Fırat, Abdullah Öcalan’ın çağrısı doğrultusunda geldiklerini belirterek “Sürece katkı sunmak istiyoruz” dedi.

14 arkadaşıyla birlikte yaklaşık 7 gün yürüyerek Güney’e ulaştıklarını ifade eden Fırat, “Önderliğimizin başlattığı sürece katılmak amacıyla geldik. Ancak yolda keşif uçuşları ve askeri hareketlilik yoğundu. Biz bu yıl savaşa hazırlanıyorduk, böylesi bir sürecin gelişebileceğini beklemiyorduk. Fakat Önderliğimizin perspektifi bizim için emirdir” diye konuştu.

PKK'lı Savuşka Siirt ise “Önderliğimiz dışında hiçbir güç bizi geri çekemezdi, Önderliğimiz irademizdir” diye belirtti.

İlk grubun gelişini izlemek üzere Kandil'e gelen gazeteciler bir geceyi gerillalar ile geçirdi. Grubun gelişini ANF, DİHA, Nuçe TV, Sterk TV, Newroz TV, Sabah, Bianet, Agos, Dijle TV, İHA, AA, DHA, Hürriyet, Kanal D, Cihan, Reuters, T24, El Cizire Arabi, Kurdsat, Gali Kurdistan, Kurdistan TV, El Cizire İngilizce, Birgün, France Express, Radikal, Cumhuriyet ve gazeteci Hasan Cemal izledi.

Hasan Cemal: Tarihi bir ana tanıklık etmek heyecan verici

İlk grup ile kısa bir süre yürüyen gazeteci Hasan Cemal “Benim için böylesi tarihi bir adıma tanıklık etmek oldukça heyecan vericiydi. Silahlı ilk grubun çekilişini görmek benim için güzeldi. Bu adım barış süreci için oldukça yararlı oldu. Anladığım kadarıyla bu geri çekilme süreci devam edecek. PKK bunu oldukça ciddiye alıyor. Gelen gerillalar da Önderliklerine derin bir güven duyduklarını söylüyorlar” diye konuştu.

Fotoğraf, Gazeteci Müjgan Halis'in Twitter hesabından alınmıştır.