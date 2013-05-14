İşte Kandil'e ulaşan PKK'lı ilk grubun çekilme fotoğrafları!
14 Mayıs 2013 14:45
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PKK'nın 25 Nisan'da yaptığı çağrı doğrultusunda 8 Mayıs tarihten itibaren geri çekilmeye başlayan PKK gruplarından ilki Medya Savunma Alanları'na ulaştı.
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PKK'lı grup sınırı gece saatlerinde geçti. Sabah saat 6:30’da Medya Savunma Alanları'nda gerçekleştirilen karşılama törenine, çok sayıda gazeteci de tanıklık etti.
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PKK'lı grup ile birlikte Kandil'e varan kıdemli gazeteci Hasan Cemal, “Benim için böylesi tarihi bir adıma tanıklık etmek oldukça heyecan vericiydi. Silahlı ilk grubun çekilişini görmek benim için güzeldi