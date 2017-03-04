Sınır dışı edilmek için gözaltına alınan anne: Geri gönderilirsem eski eşim kızıma bakmaz!

Henüz 8 yaşındaki küçük Rüya’nın hayatı, Türkmen annesiyle Türk babası boşanınca kâbusa döndü. Babası sahip çıkmayınca, annesiyle Geri Gönderme Merkezi’nde alındı. Ve annesi sınır dışı edilirse, Rüya bakım yurduna gönderilecek.

Türkmen Nargiza Sıdamutova (42), henüz 30 yaşındayken 2005’te çalışmak için İstanbul’a geldi ve üç yıl sonra Haldun Mert Altuner ile evlendi. Rüya ismini verdikleri kızları dünyaya gelen çift, 2011’de boşandı. Mahkeme, Rüya’nın (8) velayetini anneye verdi. Boşandıktan bir süre sonra çift tekrar barışıp yeniden evlenme kararı alsa da araya bürokrasi girdi. Çift ‘evrak eksikliği’ nedeniyle yeniden evlenemedi. Eski kocasıyla bir süre birlikte yaşayan Sıdamutova, bir süre sonra tekrar ayrıldı. Bu sırada Rüya da Beşiktaş İlkokulu’nda eğitime başladı.

Kaş yaparken göz çıkardı

Nargiza Sıdamutova, geçen hafta sığınma talebinde bulunmak için Van İl Göç İdaresi’ne gitti. Ancak cumartesi günü otobüsle İstanbul’a dönerken, Pendik’te polis kontrolünde gözaltına alındı. Üzerinde kardeşi adına bir kimlik çıktı. Orhanlı Polis Merkezi’ndeki ifadesinde bir karışıklık olduğunu söylese de İl Göç İdaresi Müdürlüğü, hakkında ‘başkasına ait kimlik bulundurma ve ikamet ihlali’nden sınır dışı kararı verdi.

"Eski eşim kızıma bakmaz"

Sıdamutova gözaltına alınınca, Türk vatandaşı olan kızı Rüya Altuner, babası sahiplenmediği, bakacak da kimsesi olmadığı için, yakınları tarafından karakola annesinin yanına getirildi.

Orhanlı Polis Merkezi’nde Hürriyet’ten Fırat Alkaç'a konuşan Sıdamutova, “İstanbul’da kendime yeni bir hayat kurdum. Geri gönderilirsem Türkiye’ye dönemem. Eski eşim kızıma bakmaz. Yetkililer onun çocuk esirgeme kurumuna verileceğini söyledi” diye gözyaşı döktü. Orhanlı Polis Merkezi’nde dört gün kalan Sıdamutova ve Rüya, Silivri Geri Gönderme Merkezi’ne götürüldü. Sıdamutova’un avukatı Ferhat Firuzmen, “Sınır dışı kararına itiraz edeceğiz. Bu durumun düzeltilmesi gerekiyor” dedi.