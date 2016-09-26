Sınır dışı edilen eski AP üyesi ve Zaman yazarı Joost Lagendijk: Türkiye'de olmayı isterdim

"Yeniden vize alması gerektiği" gerekçesiyle dün Türkiye'ye girişine izin verilmeyen ve geri gönderilen eski Avrupa Parlamentosu (AP) üyesi ve Türkiye-AP Karma Parlamento Komisyonu Eş Başkanı Joost Lagendijk Hollanda'ya döndü.

Amsterdam Schiphol Havaalanı'nda gazetecilere konuşan Lagendijk, "Eve gitmeyi planlıyordum. Şimdi tekrar Hollanda'dayım. Fakat Türkiye'de olmayı isterdim." dedi.

Lagendijk, gelişmeler konusunda resmi bir bilgi edinemediğini belirterek şunları söyledi;

"Yaşananların, yasak bir gazeteye yazmış olmamdan kaynaklanabileceğini bilmek için spekülasyon uzmanı olmaya gerek yok. Bunun yanı sıra şimdi kapatılmış bir üniversitede iki yıl ders vermiş olmam...Bunlar not alınmış olmalı."

Lagendijk, 15 Temmuz'daki darbe girişimi sonrası kapatılan Zaman ve Today's Zaman gazetelerinde yazıyor; İstanbul'daki Süleyman Şeyh Üniversitesi'nde ders veriyordu.

7 yıldır, gazeteci Nevin Sungur ile evlendikten sonra yerleştiği İstanbul'da yaşayan Lagendijk, dün öğleden sonra indiği İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda alıkonmuş ve Türkiye'ye sokulmamıştı.

Joost Lagendijk gazetecilere yaptığı açıklamada, "2 saat bekleme ve bir sürü telefondan sonra" özel bir vize olmadan Türkiye'ye giremeyeceğini öğrendiğini anlattı.

Yeni bir vize için Türkiye'nin Lahey Büyükelçiliği'ne başvuracağını belirten Lagendijk, olanları anlamakta güçlük çektiğini belirtti.

Lagendijk, "Böyle bir vize almama gerek yok. Ama tabii ki ben Türkiye'de problemi olan ya da sınırda problem yaşayan ilk kişi değilim." dedi.

"Erdoğan hükümetini de, Gülen hareketini de eleştirdiğini" vurgulayan Lagendijk, Türkiye'ye bir an önce dönmeyi ümit ettiğini söyledi.

Hollanda Televizyonu'na göre Lagendijk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında yazdığı kitabın taslağını birkaç gün önce yayınevine teslim etti.

Lagendijk'ın üyesi olduğu Yeşil Sol Parti ise yaşananlara tepki gösterdi ve Hollanda hükümetini, Ankara nezdinde girişiminde bulunmaya çağırdı.