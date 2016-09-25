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Eski AP üyesi ve Zaman yazarı Lagendijk'in pasaportuna el konuldu, sınır dışı edilecek

Lagendijk’in sınır dışı edileceğini, eşi gazeteci Nevin Sungur Twitter’dan duyurdu

25 Eylül 2016 23:45

Eski Avrupa Parlamentosu üyesi, kapatılan Zaman ve Today’s Zaman gazetelerinin yazarı Joost Lagendijk’in Türkiye’ye girişine izin verilmedi. 7 yıldır yaşadığı ve çalıştığı Türkiye’ye gelen Lagendijk, yarın sabah sınır dışı edilecek.

Lagendijk’in sınır dışı edileceğini, eşi gazeteci Nevin Sungur Twitter’dan duyurdu. Sungur, şu ifadeleri kullandı:

“7 yıldır Türkiye'de yaşayan ve çalışan Joost Lagendijk’ı Sabiha Gökçen Havaalanı'nda ülkeye sokmadılar ve yarın sabah sınır dışı ediyorlar. Sınır dışı sebebi olarak Türk Büyükelçiliğinden özel izin almadan ülkeye giremeyeceğini bunun yeni bir uygulama olduğunu söylemişler”

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Joost LagendijkSınırdışıSabiha Gökçen HavalimanıNevin Sungur
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