Sınıfının küçüğü olan çocuklara konulan dikkat dağınıklığı teşhisi yanlış

Tayvan’daki Ulusal Yang-Ming Üniversitesi bilim insanları, Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (ADHD) teşhisinin, çocukların okula başlama yaşlarıyla ilgisi olabileceğini öne sürdü.

4-17 yaş arası 400 bin çocukla yapılan araştırmada, aynı sınıfta okuyan ve aralarında ay farkı olmayan çocuklarda ADHD teşhisi yüzde 2.8'de kalırken, 11 ay büyüklerle okula başlayan küçüklerde oran yüzde 4.5’e yükseldi. Uzmanlara göre bu duruma, öğretmenlerin "sadece yaşı daha küçük diye bazı çocukları kendilerinden neredeyse 1 yaş büyük yaşıtları ile kıyaslamaları" yol açıyor olabilir. Büyük sınıf arkadaşları kadar olmayan bu küçüklere, gereksiz yere ADHD şüphesiyle yaklaşıldığını gösteren araştırma, ‘The Journal of Pediatrics’ isimli dergide yayınlandı.