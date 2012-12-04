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Yaşam

Singapur grev yapan Çinli işçileri sınır dışı etti

Singapur'da son 26 yılın ilk grevini yapan Çinli sürücülerin bir kısmı sınır dışı edilirken 5 sürücü yasadışı grev yaptıkları gerekçesiyle yargılanacak

04 Aralık 2012 11:05

Singapur'da ücret ve çalışma koşullarındaki sorunları protesto etmek üzere geçen hafta iş bırakan 171 Çinli göçmen sürücüden 29'u sınır dışı edildi.

Ülkede temel hizmet alanlarında işverenin 14 gün önceden haberdar edilmediği durumlarda grevler yasadışı olarak kabul edilmesi sebebiyle beş sürücü de yasadışı grev yapma suçuyla yargılamaya başlandı.

Devlete bağlı SMRT ulaştırma şirketindeki sürücülerin yaptığı grev, ülkede 1986 yılından bu yana yapılan ilk grev olma özelliğini taşırken, Pekin,Çin vatandaşlarının tutuklanmış olmasından kaygı duyduğunu kaydetti.

Yetkililer, Cumartesi günü yaptıkları açıklamada, 29 sürücünün çalışma izinlerinin iptal edildiği ve sınır dışı edildiklerini duyurmuştu.

Ancak sınır dışı edilen sürücülerin hiçbirinin kimliği açıklanmadı.

Yetkililer grev nedeniyle daha fazla kişinin yargılanmasının ya da sınır dışı edilmesinin beklenmediğini de ifade etti. (BBCTürkçe)

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