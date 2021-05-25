Singapur'da Koronavirüs'ü 1 dakikada tespit eden üflemeli test geliştirildi

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Ulusal Singapur Üniversitesi, geliştirdikleri 1 dakikada sonuç veren üflemeli Covid-19 testinin kullanım onayı aldığını duyurdu.

Bloomberg'de yer alan habere göre, Ulusal Singapur Üniversitesi bünyesindeki Breathonix'in geliştirdiği Koronavirüs testi, alkol tespiti için yapılan üflemeli test gibi çalışıyor. Kişinin testin bir bölümüne üflemesiyle alınan örnekte Covid-19 pozitif olup olmadığı kontrol ediliyor.

Üflemeli Koronavirüs testi şu ana kadar biri Singapur, biri Dubai'de olmak üzere iki klinik deneme sürecinden geçti. 180 kişinin katıldığı Singapur deneme sürecinde testin duyarlılık oranı yüzde 93, belirlilik oranı yüzde 95 çıktı.

Singapur, üflemeli Covid-19 testini Malezya'dan gelen yolcularda deneyecek. Nefes testinde pozitif çıkan kişilere kontrol amaçlı bir de PCR testi yapılacak.

Breathonix'in yöneticisi Du Fang "Nefes testi uzun vadede sınırların açılmasını kolaylaştırabilir" dedi. Du Fang, testlerin 5-20 dolar arasında bir fiyatı olacağını söyledi.