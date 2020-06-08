Singapur'da Koronavirüs'e yakalananların yarısı belirti göstermedi

Singapur'da yeni tip Koronavirüs'e yakalananların en az yarısının hiçbir belirti göstermediği açıklandı.

BBC Türkçe'nin aktardığına göre, ülkenin Koronavirüs'le mücadele biriminin başındaki Lawrence Wong, Reuters'a yaptığı açıklamada "Her bir semptomatik vaka için en az bir asemptomatik vaka var" dedi.

5 milyon nüfuslu ülkede 38 bin vaka tespit edilmiş, Singapur Asya'daki komşularına kıyasla kişi başına vaka oranında üst sıralarda yer almıştı.

Ülkede alınan Koronavirüs önlemleri geçen hafta kısmen gevşetilmeye başlansa da evden çalışabilen insanların ofise dönmemesi talep ediliyor. Wong, "İnsanlar neden ekonomiyi daha hızlı bir şekilde açmadığımızı sorguluyor" dedi ve ekledi:

"Bu konuda dikkatli olmamız lazım. Hâlâ fark edilmemiş asemptomatik vakalar olabilir."