Singapur'da bilim insanları, meyve artıklarını antibakteriyel bandajlara dönüştürüyor

Singapur'da Nanyang Teknoloji Üniversitesi'ndeki (NTU) bilim insanları, atılan durian meyvesi kabuklarını antibakteriyel jel bandajlara dönüştürerek gıda atıklarıyla mücadele ediyor.

Bilim insanları, dilimlenip dondurularak kurutulan kabuklardan selüloz tozu çıkarıp gliserol ile karıştırıyor. Daha sora bu karışım, şeritler halinde kesilerek yumuşak hidrojel haline geliyor.

Gıda bilimi ve teknolojisi programı direktörü Profesör William Chen, "Singapur'da yılda yaklaşık 12 milyon durian tüketiyoruz ama meyvenin kabukları genelde çöpe gidiyor ve bu da çevre kirliliğine neden oluyor" dedi.

Araştırmacılar, antimikrobiyal bandajlar için atık malzemeler ve maya kullanmanın, gümüş veya bakır iyonları gibi daha pahalı metalik bileşiklerden gelen geleneksel bandajların üretiminden daha uygun maliyetli olduğunu söylüyorlar.