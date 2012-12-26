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Kültür-Sanat

Sinemaseverlerin tercihi yerli yapımlar oldu

Türkiye'de 2012 yılının en çok izlenen filmlerinin ilk üç sırasında Türk yapımları yer aldı

26 Aralık 2012 15:42

 

Türk filmleri, yılın en çok izlenen 10 filmi arasında ilk üç sırayı yabancı yapımlara kaptırmadı. En çok izlenenler listesinin ilk sırasında, 6 milyon 565 bin 850 seyirciyle, Türk sinema tarihinin en çok izlenen filmi ''Fetih 1453'' bulunuyor. Film, elde edilen 55 milyon 710 bin 841 lira hasılat ile de kırılması güç bir rekoru elinde bulunduruyor.
Sinema izleyicisinin 2012 yılındaki ikinci tercihi 'Evim Sensin'' oldu. Film, 217 kopyayla girdiği vizyonda, sadece 8 hafta içinde 2 milyon 470 bin seyirci ve 22 milyon 596 bin lira hasılata ulaştı. 
Ata Demirer'in senaryosunu yazdığı ve oynadığı, Hakan Akgül'ün yönettiği ''Berlin Kaplanı'' ise 1 milyon 982 bin izleyiciyle yılın en çok izlenen üçüncü filmi oldu. ''Berlin Kaplanı'', vizyonda kaldığı 29 hafta boyunca, yapımcısına 18 milyon 245 bin lira kazandırdı.

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