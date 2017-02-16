Sinemanın genç yetenekleri Berlin’de buluştu

Berlin Film Festivali kapsamında 15’inci kez düzenlenen Berlinale Yetenek Kampüsü'ne (Berlinale Talents) 71 ülkeden mesleğinin başında olan 250 yönetmen, yapımcı, senarist ve oyuncu katıldı. Berlinale Yetenek Kampüsü Program Menajeri Florian Weghorn, Yetenek Kampüsü'ne katılan “farklı kültürlere, alt yapıya ve eserlere” sahip olan kişilerin öncelikle “görüş alışverişinde bulunduklarını” söylüyor. DW Türkçe’ye konuşan Weghorn, Yetenek Kampüsü kapsamında düzenlenen, sinemadan siyasete kadar farklı konuların ele alındığı etkinliklerle “katılımcılar arasında diyalog sağlanmasını” hedeflediklerini belirtiyor.

Berlinale Yetenek Kampüsü'nde kurulan bu diyalog, katılımcılar arasında bir iletişim ağı oluşturulmasını sağlıyor. Yönetmen ve senaryo yazarı Kıvanç Sezer Yetenek Kampüsü'ne Türkiye'den katılıyor. DW Türkçe'ye konuşan Sezer burada geliştirilen ağ sayesinde sinemacıların "birlikte çalışabileceği insanları bulabildiğini” söylüyor.

Ünlü isimlerin deneyimlerinden faydalanma imkanı

Berlinale Yetenek Kampüsü'ne katılanlar belgesel, konulu uzun ve kısa metrajlı film, senaryo gibi alanlarda hazırladıkları projeleri sunuyor. Herhangi bir projesi olmayanlar ise kendi alanlarına uygun atölye çalışmalarına katılıyor. Yetenek Kampüsü katılımcılara alanında uzman ve deneyimli kişilerle biraraya gelme olanağı da tanıyor. Altın Ayı için yarışan Sally Potter, Andres Veiel, Agnieszka Holland, Jüri Başkanı Hollandalı yönetmen Paul Verhoeven, ünlü sanatçı Christo bu yıl Yetenek Kampüsü çerçevesinde düzenlenen etkinliklerde katılımcılarla biraraya gelen isimler arasında yer alıyor. Sezer, bu etkinliklere katılmanın ve alanında çok iyi işler yapmış olan bu isimlerle biraraya gelmenin, insanın kendini geliştirmesine katkı sağladığını ifade ediyor.

İlk uzun metrajlı filmi "Babamın Kanatları” olan Kıvanç Sezer, üzerinde çalıştığı ikinci filminin senaryosunu burada sunduğunu anlatıyor. Sezer Yetenek Kampüsü'nde “önemli senaryo danışmanlarından geri bildirimler almanın” kendisi için büyük bir kazanım olduğunu ifade ediyor.

Berlin'de yaşayan Fransız aktris Lucie Aron Yetenek Kampüsü'nde oyunculukla ilgili olmayan etkinliklere de katıldığını, bunun "sinemayı” daha iyi anlama konusunda kendisine katkı sağladığını dile getiriyor. DW Türkçe'ye konuşan Aron, özellikle vücudun duruşuna ilişkin Alexander tekniği ağırlıklı atölye çalışmasının "harika” olduğunu söylüyor.

Türkiye'deki siyasi zorluklar

Berlinale Yetenek Kampüsü’nde bu yılın ana temasını “cesaret” oluşturdu. Program Menajeri Florian Weghorn, sinemayla uğraşan bir kişinin yoluna devam edebilmesi için “her gün cesarete ihtiyacı olduğuna” işaret ediyor. Bu nedenle "bütün zorluklara karşı cesaret” sloganını seçtiklerini ifade eden Weghorn, sinema alanında çalışanların, “mali zorlukları aşmak, kamera karşısına geçmek, kişisel bir hikâyeyi anlatmak gibi konularda cesarete” ihtiyacı olduğunu belirtiyor.

Londra’da yaşayan İran kökenli yapımcı Ali Mansuri bu temanın seçilmiş olmasının kendisi için çok önemli olduğunu söylüyor. DW Türkçe'ye konuşan Mansuri, sinema sektöründe çalışmanın "bir çok riski beraberinde getirdiğini, insanın özel hayatında ciddi fedakarlıklar yapması gerektiğini, geleceğin belirsiz olduğunu” anlatıyor. Mansuri, Yetenek Kampüsü'nde bu koşullar altında bile "cesareti yitirmemek” gerektiğini hatırladığını söylüyor. Mansuri yapımcı olarak en çok "mali” zorluklarla karşılaştığını vurguluyor.

Kıvanç Sezer Türkiye'de son dönemde karşılaştıkları zorlukların sadece mali olmadığını, bu zorlukların siyasi boyutunun da olduğunu belirtiyor. "Türkiye'de filmlere en büyük desteğin Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından verildiğini” hatırlatan Sezer, geçen yıl sinemacıların yayınladığı Barış Bildirisi'nin ardından, buna imza atan sinemacılar hakkında soruşturma başlatıldığını söylüyor. "Bu soruşturma daha sonra Bakanlık içinde bu sinemacıların kara listeye alınmasına ve desteklenmemesine yönelik bir politikaya dönüştü” diyen Sezer, bu konuyu Yetenek Kampüsü'nde dile getirdiklerini söylüyor. 2016 yılının başında 400'ü aşkın sinemacı Barış İçin Akademisyenler İnisiyatifi'nin yayınladığı bildiriye destek vermiş, Türk hükümetine barış çağrısında bulunmuştu.

Eski katılımcılar Berlinale'de

Berlinale Yetenek Kampüsü Program Menajeri Florian Weghorn, burada oluşturulan diyaloğun devam ettiğini belirterek, kurdukları ağa sinema alanında çalışan 7 bin üzerinde kişinin dahil olduğunu belirtiyor. Weghorn, bu yıl Berlinale'ye katılan 93 filmin, önceki senelerde Yetenek Kampüsü'ne katılan isimlere ait olduğunu söylüyor.

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Jülide Danışman / Berlin