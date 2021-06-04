Sinemaların açılışlarının ertelenmesine tepki: Tek faydası AVM sinemalarına

Sinemaların açılıp bir gün sonra genelgeyle açılışlarının 1 Temmuz'a ertelenmesi beyazperdede film izlemek isteyenlerin tepkisini çekti. Beyoğlu Sineması'nın işletmecisi Utku Ögetürk "Salonlar kendi inisiyatifiyle açar ya da açmaz. Bunun ülke koşullarında ne kadar sağlıklı olduğu tartışılır vs. Ancak, İçişleri kararıyla yeniden kapanmasının tek faydası AVM sinemalarına. 'Sinemalar istedi' diyerek bu konuyu sadece AVM sinemalarına indirgememek gerekiyor" dedi.

İlk olarak 1 Haziran'da açılacağı duyurulan sinema salonlarının açılış tarihi, aynı akşam çıkan yeni bir genelgeyle 1 Temmuz'a ertelendi. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilileri ve sektör temsilcileriyle yapılan görüşmeler sonucunda sinema salonlarının faaliyetlerine dair kısıtlamanın bir müddet daha devam etmesine yönelik alınan talepler ile salgınla mücadele tedbirlerinde devamlılığının sağlanması hususu göz önünde bulundurularak sinema salonlarının faaliyetlerine 1 Temmuz 2021 tarihine kadar ara verilmesinin uygun olacağı değerlendirilmiştir" denildi.

Sinema Salonu Yatırımcıları Derneği de (SİSAY) salonların açılışının bir ay daha ertelenmesi kararına destek verdi. Derneğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Global vizyon programlarıyla daha uyumlu, daha başarılı bir açılış için ihtiyacımız olan bu hazırlık dönemini bizlere sağladığı için sayın Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy'a ve Sinema Genel Müdürümüz Sayın Erkin Yılmaz'a teşekkür ederiz" ifadeleri kullanıldı.

Bu gelişmeler hem sinemaseverlerin hem de bağımsız sinema salonlarının tepkisini çekti. Sinemaseverler, eski filmler gösterilse bile salonlara gitmek istediklerini dile getirdi. Ertelenme kararının, zincir sinema salonlarının bir ay daha kira ve maaş ödememe isteği nedeniyle alındığı ifade edildi.

SİSAY'ın açıklamalarına tepki gösteren sinemaseverler, açılmak isteyen salonların neden açılamadığını sordu. SİSAY bu sorulara "Kısmi açılışta vizyon çok kısıtlı film çıkar. Kısmi açılış olmasıyla 'mücbir sebep' ortadan kalkar. Bu da sektöre milyonlarca liralık kira yükü demektir" yanıtını verdi. Sektörün yüzde 95'inin ortak talebinin açılışların ertelenmesi olduğu savunuldu.

"Seyirciye kavuşmak istiyoruz"

Kadıköy Sineması'nın sahibi Funda Kocadağ, Cumhuriyet'ten Orhun Atmış'a yaptığı açıklamada bir an önce seyircilerine kavuşmak istediklerini dile getirerek "Bizim Başka Sinema'yla birlikte programımız farklı, filmlerimiz hazırda bekliyor. Bu ay İKSV İstanbul Film Festivali gösterimlerimiz de olacaktı, şimdi ne olacağını bilmiyoruz" dedi.

Kocadağ, "Salonumuz dışarıdan temiz havayla havalandırılan bir salon. Yüzde 50 kapasiteyle, pandemi önlemleri alınarak açılmasında bir sorun olmayacağını düşünüyorum" diye konuştu. Kocadağ, üyesi oldukları SİSAY Derneği'nin hassasiyetinin yurtdışından gelecek filmlerin programlarıyla ve tüm Türkiye'deki sinemaların pandemi önlemlerini sağlayamamasıyla ilgili olduğunu belirtti.

"Tek fayda AVM sinemalarına"

Beyoğlu Sineması'nın işletmecisi Utku Ögetürk ise Twitter hesabında konuyla ilgili olarak, "SİSAY'ın talebiyle aynı gün içerisinde apar topar ertelendi, ki haksız da sayılmazlar. Ama bu kadar basit değil maalesef birçok salon için durum ya da konu... Salonlar kendi inisiyatifiyle açar ya da açmaz. Bunun ülke koşullarında ne kadar sağlıklı olduğu tartışılır vs. Ancak, İçişleri kararıyla yeniden kapanmasının tek faydası AVM sinemalarına. 'Sinemalar istedi' diyerek bu konuyu sadece AVM sinemalarına indirgememek gerekiyor" açıklamalarını yaptı.