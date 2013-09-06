Sinemalarda bu hafta neler var?

Bu hafta vizyona girecek filmler arasında gerilim, aksiyon, macera, komedi, dram ve belgesel türünde 9 film var.

Peter M. Lenkov'un çizgi roman serisinden uyarlanan "Ölümsüz Polisler" filminin yönetmen koltuğunda, "Uçuş Planı" ve "Red" filmleriyle tanınan Alman yönetmen Robert Schwentke bulunuyor.

Aksiyon, komedi, suç türündeki filmin oyuncu kadrosunda Ryan Reynolds, Robert Knepper, Kevin Bacon, Jeff Bridges ve Mary-Louise Parker yer alıyor.

Filmde, "Nick Walker" isimli bir polis memurunun ölümünden sonra gittiği gerçeküstü dünyada kendini öldüren kişiyi bulmak için yaşadığı macara anlatılıyor.

'Bir Hayalimiz Vardı'

İngiltere'de 1960'lı yıllarda soğuk savaş sırasında ölüm korkusu giderek artan Ginger ve Rosa adlı genç kızların birbirine olan bağlılığının anlatıldığı "Bir Hayalimiz Vardı" filminin senaristliğini ve yönetmenliğini Sally Potter üstlendi.

Dram türündeki filmde, Elle Fanning, Christina Hendricks, Timothy Spall, Alessandro Nivola, Annette Bening rol alıyor.

'El Ele'

Şehre yeni gelen genç bir adamın, Paris Operası'nın yönetmenine aşık olması ve ardından dans çerçevesinde gelişen bir aşk hikayesinin anlatıldığı "El Ele" filmi de bu hafta izleyiciyle buluşacak.

Müzikal türünde hazırlanan filmin yönetmenliğini Valerie Donzelli yaparken, oyuncu kadrosunda, Bastien Bouillon, Valerie Lemercier, Valerie Donzelli, Jeremie Elkaim, Beatrice De Stael bulunuyor.

'Şimdiki Zaman'

Türk yapımı olan "Şimdiki Zaman" filminin yönetmen koltuğunda Belmin Söylemez oturdu. Filmde, Sanem Öge, Şenay Aydın ve Ozan Bilen rol alıyor.

Filmde, gelecek, kader ve dostluk temaları sorgulanırken, işsiz ve bütün bağları kopmuş olan Mina isimli karakterin yeni bir hayat kurmak istemesi işleniyor.

Mina'nın Amerika'ya gitmek için bir kafede fal bakmasının ardından, şu anı ve geleceğini sorgulamasının anlatıldığı dram türündeki filminin senaryosunu Belmin Söylemez ve Haşmet Topaloğlu kaleme aldı.

'Karayel Poyraz'

Dram ve komedi türündeki "Karayel Poyraz" filminin senaryosu, Levent İnanır ve Yıldırım Bayazıt'a ait.

Yüksel Arıcı, Numan Çakır, Hikmet Karagöz, Yıldırım Beyazıt ve Soner Arıca'nın rol aldığı filmin yönetmen koltuğunda yine Levent İnanır bulunuyor.

İstanbul'dan Karadeniz bölgesine gelen farklı ideolojideki gençlerin yaşamının konu alındığı filmde, üniversite yıllarında kurulmuş bir müzik grubunda kardeş kadar yakın arkadaşların bir süre sonra 'ideal müzik mi?', 'piyasa müziği mi?' derken yaşadıkları fikir ayrılığı nedeniyle dağılmaları ve sonrasında da çok yakın dostlarının ölüm savaşı vermek zorunda kalmasıyla birleşmeleri konu ediniyor.

'Şeytan Geçidi'

Renny Harlin'in yönettiği ve Holly Goss, Matt Stokoe, Luke Albright ile Ryan Hawley'in oynadığı "Şeytan Geçidi"nde, 1959 yılında Ural dağlarına kamp yapmaya giden 9 deneyimli Rus dağcının son derece tuhaf ölümlerinin ardından, bir grup Amerikalı öğrencinin aynı geçide giderek bu gerçek olayı araştırmaya başlamalarının ardından yaşadıkları anlatılıyor.

Gerilim türündeki filmin senaryosunu Vikram Weet yazdı.

'Samsara'

Belgesel türündeki "Samsara"nın yönetmen koltuğunda Ron Fricke bulunuyor. Senaryosunun Ron Fricke ve Mark Magidson tarafından kaleme alındığı filmde doğum, ölüm, yaşam ve reenkarnasyon konu ediniyor.

Beş yılı aşkın bir sürede, yirmi beş ülkede çekilen belgesel, insanlığın kutsal saydığı topraklardan, endüstrileşmenin en yoğun yaşandığı alanlara kadar geniş bir coğrafyayı kapsıyor.

İnsan deneyiminin ve maneviyatının kavranılamayan derinliklerini araştıran saf bir sinema deneyimi sunan film, dünyanın çeşitli yerlerindeki insan topluluklarının umut etme biçimleri kadar korkularının ve arzularının da benzer olduğunun altını çiziyor.

'Son Moda Aşk'

Virginie Efira, Pierre Niney, Charles Berling ile Gilles Cohen'in oynadığı "Son Moda Aşk" filminin yönetmenliğini David Morea yaptı.

Moda dergisi editörü, güzel ve hırslı Alice'nin genel yayın yönetmeni olmak istediği ancak çok fazla ve zorlu rakibinin bulunduğu filmin konusu şöyle:

"Alice, kariyeri yüzünden yıllarca aşk hayatını ihmal etmiştir. Bir gün uçakta bir öğrenci olan Bathazar ile tanışır. Bathazar da Alice'den çok etkilenir, Alice de onunla bir kez buluşmak zorunda kalır. Oyun olarak başlayan aşk artık Alice'e çok yakındır."

'Bypass'

Komedi türündeki "Bypass" filminin yönetmenliğini Aitor Mazo yaptı. Barbara Goenaga, Sara Cozar, Unax Ugalde, Mikel Losada, Aitor Mazo'nun da oyuncuları arasında yer aldıgı filmde, Bilboa'da yaşayan Xabi, Lukas ve John adında uzun dönemli arkadaşların hikayesi anlatılıyor.