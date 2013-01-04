Sinemalarda bu hafta neler var?

Umut Işığım, Yakın Tehdit, Koleksiyoncu 2 ve 'CM101MMXI Fundamentals' haftanın filmleri...



'UMUT IŞIĞIM'



Senaryosunu David O. Russell ve Matthew Quick'in yazdığı "Umut Işığım"da, 2 kez Oscar ödülü kazanan Robert De Niro'nun yanı sıra Bradley Cooper, Chris Tucker, Jennifer Lawrence ve Julia Stiles rol alıyor.

Film, Pat Peoples'ın (Bradley Cooper) akıl hastanesinden sonraki yaşadıklarını ele alıyor.

Bardağın her zaman dolu tarafına bakan Pat, eşinin kendisini başka bir adam için terk etmesi sonrası akıl hastanesinde kalır. Karısını geri kazanma ve hayatını yeniden düzene sokma konusunda kararlı olan Pat, hastaneden çıktıktan sonra anne ve babasının yanına taşınır, kendisini eşinin istediği gibi birisi olmaya adar.

Eski karısıyla tekrar bir araya gelmeye çalışan Pat'ın hayatı, bu sırada tanıştığı Tiffany isimli gizemli kadın komşusuyla bambaşka bir yöne çevrilir. Pat Tiffany birlikte hayatlarını yönlendirmeye ve kendi kişiliklerine sadık kalmaya çalışırken, bu süre içerisinde benzersiz bir dostluğa hatta aşka bir adım uzakta olacaktır.

'YAKIN TEHDİT'



Yönetmenliğini Joel Schumacher'in yaptığı "Yakın Tehdit", evli bir çiftin 4 suçlu tarafından rehin tutulması ve bu esnada eve giren hırsızların olaya dahil olmalarını konu alıyor.

Senaryosunu Karl Gajdusek'ın yazdığı, Oscar ödüllü Nicolas Cage ve Nicole Kidman'nın yanı sıra Cam Gigandet, Ben Mendelsohn, Emily Meade'nin de rol aldığı dram, gerilim, suç türlerini içeren filmin konusu şöyle:

"Miller ailesi refah, zenginlik ve huzur içerisinde yaşamaktadır. Kyle Miller büyük paralarla oynayan mücevher sektöründeki bir iş adamıdır. Güzel bir eşi ve ergenlik çağını yaşayan genç bir kızı olan Miller'in evi bir gün aniden bir grup maskeli adam tarafından baskına uğrar.

Başta evdeki yüksek güvenlikli kasadakileri isteseler de eli silahlı adamların Miller ailesinden talepleri daha da fazladır."



'KOLEKSİYONCU 2'



Yönetmenliğini Marcus Dunstan'ın yaptığı, senaryosunu Marcus Dunstan ve Patrick Melton'un yazdığı "Koleksiyoncu 2" filminde, Christopher McDonald, Josh Stewart, Navi Rawat, Daniel Sharman, Johanna Braddy rol alıyor.

Filmin konusu, şu şekilde:

"Bir arkadaşının ısrarıyla kendisini bekleyen tehlikelerden habersiz, bir ev partisine giden Elena, psikopat katil tarafından kaçırılarak katilin işkence merkezi olarak kullandığı terk edilmiş bir otele hapsedilir. Kızının ortadan kaybolduğunu kısa sürede fark eden babası, rehin tutulduğu yerden kızını kurtarmak için bir grup adam kiralar. Kurtarma ekibi, kendilerine yol göstermesi içinse Koleksiyoncunun elinden kurtulmayı başaran tek insan olan Arkin'i seçer. Arkin'in hayatı Elena için yeniden tehlikededir."



'CM101MMXI FUNDAMENTALS'



Cem Yılmaz, 2010 yılında gerçekleştirdiği stand-up gösterilerinin derlemesinden oluşan "CM101MMXI Fundamentals", ile beyaz perdede.

"CM101MMXI Fundamentals" adıyla sergilenen gösterilerle aynı adı taşıyan filmin yönetmenliğini Murat Dündar üstlendi.

Çevresinde ve dünyada olup biten birçok ilginç ve komik olayı, kendi mizah anlayışına uygun olarak yorumlayan Cem Yılmaz, kişilerin yaşamları sırasında görüp yaşadıkları ancak üzerinde durmadıkları birçok ayrıntıyı mizahi bir bakış açısıyla beyaz perdeye aktarıyor.