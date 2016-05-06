Sinemalarda bu hafta hangi filmler var?

Süper kahramanların birbirine girdiği Kaptan Amerika: Kahramanların Savaşı'ndan Haldun Dormen 'in de yer aldığı Adım Adım'a kadar 6'sı yerli toplam 10 yeni film izleyiciyle buluşuyor.

Kaptan Amerika: Kahramanların Savaşı

Vizyona girmeden önce görseller, fragmanlar, kamera arkası videolarıyla izleyiciyi heyecanlandıran Kaptan Amerika: Kahramanların Savaşı nihayet vizyona girdi. Russo Kardeşler'in yönetmen koltuğunda oturduğu filmin geniş bir oyuncu kadrosu var. Filmde; Chris Evans, Robert Downey Jr., Scarlett Johansson, Jeremy Renner, Elizabeth Olsen, Paul Bettany, Anthony Mackie, Paul Rudd, Don Cheadle, Daniel Brühl, Marisa Tomei, Frank Grillo, Martin Freeman ve küçük Spidey Tom Holland yer alıyor. Film, insanlığı denetim olmaksızın korumaya çalışan Captain America ve hükümet kontrolünü destekleyen Iron Man'in takımları arasındaki çatışmayı anlatıyor.

Çöl Kraliçesi

Yönetmen koltuğunda Werner Herzong'un oturduğu filmde Nicole Kidman, Robert Pattinson, James Franco, Damian Lewis ve Mark Lewis Jones gibi önemli isimler yer alıyor. Film gezgin, yazar, arkeolog ve yirminci yüzyılın başlarında İngiliz İmparatorluğu adına siyasi ateşe olarak görev alan Gertude Bell'in hikayesine odaklanıyor.

Sonsuzluk Teorisi

Matt Brown'ın yönetmenliğini üstlendiği film matematikçi Srinivasa Ramanujan Iyengar'ın hikayesini beyaz perdeye taşıyor. Filmin oyuncu kadrosunda ise Dev Patel, Jeremy Irons, Jeremy Northam, Toby Jones, Stephen Fry gibi isimler yer alıyor.

Adım Adım

Sinema ve televizyon dünyasının usta isimlerinden olan Haldun Dormen'in yer aldığı film engelli bireyler ile eski dansçı Şevket'in hayatlarının kesişmesi ve hikayelerini dans ve müzik sayesinde hayata tutunuşlarını anlatıyor. Sinan Uzun'un yönetmenliğini üstlendiği filmde Asuman Dabak, Yüksel Ünal, Süreyya Kilimci ve Can Filiz gibi isimler yer alıyor.

Başgan

Kamera arkasına Orhan Eskiköy'ün geçtiği film Kıbrıs sorununa çözüm arayan Arif Salih Kırdağ'ın hikayesine odaklanıyor. Belgeselde Arif Salih Kırdağ ve Hülya Kırdağ oyuncu olarak kamera karşısına geçiyor.

Ankara yazı veda mektubu

Deniz Aydenk'in senaryosunu Kemal Uzun'un yönetmenliğini üstlendiği film, 1978 Balgat Katliamı ve ardından yaşananları beyaz perdeye taşıyor. Filmde Gürkan Uygun, İpek Tuzcuoğlu, Münir Can Cindoruk, Burçin Abdullah, Gizem Denizci ve Ümit Acar yer alıyor.

Yarım

Mayıs ayının ilk vizyon haftasında izleyiciyle buluşan Yarım filmi, Doğu illerinden Batı'ya gelin olarak gelen bir kızın öyküsünü perdeye taşıyor. Çağıl Nurhak Aydoğdu'nun yönetmen koltuğunda oturduğu filmde Serhat Yiğit, Hülya Böceklioğlu, Recep Yener, Ahmet Kaynak, Gözde Okur gibi isimler yer alıyor.

İfrit'in diyeti: Cinnia

Haftanın tek yerli gerilim filmi olan İfrit'in Diyeti: Cinnia, Özgür Özberk ve Şahin Yiğit imzası taşıyor. Film, cin temalı korku filmi çekmek isteyen üç gencin başından geçen korku dolu olayları ele alıyor. Kadroda ise Özgür Özberk, Kirkor Dinçkayıkçı, Gülşah Çomoğlu, Fahri Öztezcan, Gözde Fidan ve Ebru Demirdöven gibi isimler yer alıyor.

5 dakkada değişir bütün dünya

Orçun Benli, Alptekin Öztürk ve Şükrü Üçpınar'ın senaryosuna imza attığı film yönetmenliği senaryoya katkıda bulunan Orçun Benli tarafından üstlenildi. Bülent Şakrak, Haki Biçici, Kaan Turgut, Emre Altuğ, Ali Düşenkalkar gibi isimlerin yer aldığı film, üç kafadar arkadaşın pavyon macerası sonrası başına gelen olaylar silsilesini eğlenceli dille anlatıyor.

İşkence odası

2009 yılında aynı adla gösterime giren filmin yeniden çevrimi olan İşlence Odası, nefes kesen bir intikam hikayesine odaklanıyor. Kevin Goetz ve Michael Goetz'in yönetmen koltuğunda oturduğu filmde Troian Bellisario, Bailey Noble, Caitlin Carmichael, Taylor John Smith gibi isimler yer alıyor. Senaryo ise Mark L. Smith tarafından kaleme alındı.