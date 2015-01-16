Sinemalarda bu hafta hangi filmler var?

Bu hafta komedi, aksiyon, dram, macera, animasyon, aile, gerilim, aksiyon, polisiye türünde 3'ü yerli 8 film vizyonda.

1. Çılgın Dersane 4: Ada

Çılgın Dershane ekibi yeniden beyazperdeye konuk oluyor. 2007 yılında çekilen ilk filmin ardından, kısa bir süre içerisinde seri haline dönüşen Çılgın Dersane'nin yeni halkası olan Ada yine kahkaha garantisi veriyor.

Bu defa Ada ile karşımıza çıkan ekip, bu kez bir adanın şartlarına uyum sağlarken diğer yandan da denizin ve güneşin tadını çıkararak, yeni maceralara yelken açıyor. Belli bir süre kalacakları adada hayatta kalma mücadelesi verirken yaşadıkları komik olaylara gizemli hatta korkutucu karakterlerin de eklenmesiyle birlikte, işler içinden çıkılmaz bir hal almaya başlıyor.

Kamil Çetin'in bir kez daha yönetmen koltuğuna oturduğu ve önceki üç filmiyle 2 milyon seyirciye ulaşan serinin Ada macerası kadrosunda yine gelecek vaat eden isimleri de barındırıyor. Serinin önceki halkalarında, oyunculuk dünyasına birçok yeni yetenek kazandıran seri, son filminde de yeni yıldızlar yaratacak.

2. Fatih'in Fedaisi Kara Murat

Korkusuz, genç ve gözü pek bir akıncı beyi olan Kara Murat, Osmanlı ve Bizans İmparatorlukları arasında Sırbistan'da yaşanan savaşta, Bizans askerlerinin arasına tek başına girip, çatışmaların kaderini belirleyebilen bir savaşçıdır. Osmanlı sınırlarını koruyarak ve savaşta elde ettiği başarılarla cesaretini bir kez daha kanıtlayan Kara Murat, Bizansı'ın da dikkatini çeker. Ülkesini, halkını, Osmanlı İmparatorluğu'nu ve de ailesini korumak için canını ortaya koyar. Fakat Sultan Murat'ın kardeşi olan Orhan Çelebi'nin tek hedefi tahta geçmektir. Öte yandan Sultan Murat'ın padişahlığı genç ve cesur oğlu Sultan Mehmet'e bırakır. Sultan Mehmet'in gençliğinden cesaret alanlar durumu fırsat bilip, kumpas kurarlar.

Daha önce Yeşilçam sinemamızda 1966 ve 1972 yıllarında iki ayrı versiyonla çekilen Fatih Fedaisi filmleri Cüneyt Arkın ve Kartal Tibet'in canlandırdığı Kara Murat karakteri ile efsaneleşmişti. Tarihi dönem filmlerinin yeniden popüler olduğu günümüzde Fatih Fedaisi Kara Murat yeniden türün seyircisiyle buluşuyor. Es Yapım tarafından hayata geçirilen filmin yönetmenliğini Aytekin Birkon üstlenirken, senaryo da yönetmenle birlikte Fatih Usta'ya ait. Filmin oyuncu kadrosunda ise Fatih Usta'nın yanı sıra Bahadır Sarı, Nezih Işitan, Ömer Faruk Hakeri, Kaan Erkam, Cem Baza, Şükran Çağman, Şendoğan Öksüz ve güzel oyuncular Nefise Karatay ile Ceyda Tepeliler yer alıyor.

3. 6 Süper Kahraman

Oldukça zeki bir robot tasarımcısı olan Hiro Hamada kendisini bir anda bir suç örgütünün içinde bulacaktır. Kötü adamların amacı yüksek teknolojili “San Fransokyo” kentini yerle bir etmektir. En yakın arkadaşı Baymax ‘ın yardımıyla Hiro, şehri kurtarmak için oluşturulan gönüllüler ordusuna katılır. Onları Hiro'nun diğer arkadaşları da yalnız bırakmayacaktır: Hiro gibi macera bağımlısı olan Gogo Tamaga, oldukça düzenli, sistemli ve sevimli Wasabi No-Ginger, kimya konusunda uzmanlaşmış Honey Lemon ve fanatik Fred. Disney’in yapımcılığını üstlendiği aile animasyonunda yönetmenler animasyonun mutfağından gelen ödüllü isimler olan Don Hall ve Chris Williams ikilisi.

4. Mazlum Kuzey

Mazlum Kuzey bir elinde sazı, bir yanında dostu Tıfıl ile pavyonda çalışıp, hayatlarını kazanmaktadırlar. Fakat pavyondan kovulup, işsiz kalmaları ile bir anda organ mafyasının da tuzağına düşerler. Mafyaya borçları kapatabilmek için bin tane "farklı" işe koştururlar:

Amsterdam'da 'marjinal' düğünlerde şarkı da söylerler, yerli akıllı telefon üretme işine girerler hatta tüy dökücü krem bile satarlar! Her işte çuvalladıktan sonra tam tüy dökücü kremin işe yaradığına inandıkları anda, kremin tüy dökmeyip, daha da çok çıkmasına neden olduğunu öğrenirler. Üstelik kira oturdukları evin sahibe Dilberay'in, onların sattığı bu kremden dolayı bıyıkları çıkmıştır. Hem parasız hem evsiz kaldıkları bu umutsuz anda, şans eseri buldukları bir mektup tüm sorunlarına çare olabilecek gibidir. Ama bu sefer de Mazlum aşk ve dostluk arasında bir seçim yapmak zorunda kalacaktır.

5. Hacker

Siber suç dünyasının global çapta ele alan film, izinli bir mahkum ile onun Amerikalı ve Çinli ortaklarını merkezine alıyor. Chicago’dan Los Angeles, Hong Kong ve Jakarta’ya kadar uzanan üst düzey bir siber suç ağının karanlık yüzünü beyazperdeye taşıyan filmin yapımını ve yönetmenliğini Michael Mann üstlenirken, filmin zengin oyuncu kadrosunda Chris Hemsworth, Viola Davis, Tang Wei ve Wang Leehom yer alıyor. Filmin senaryosu ise Morgan Davis Foehl ve Michael Mann ikilisine ait.

6. Whiplash

Küçük yaşlardan itibaren bateri çalmaya başlayan Andrew, işinde tam anlamıyla bir usta olmak ister. Üniversite tercihinde de ülkenin en iyi müzik okulu olarak gördüğü Shcarffer Konservatuarı'na girer. Henüz 19 yaşındadır ama dersler harici var gücüyle antrenman yapar. Bir gün, okulun en sert hocalarından biri olan caz duayeni Terence Fletcher'ın dikkatini çeker. Fletcher Andrew'ü okulun en parlak öğrencilerinin seçildiği ve sürekli yeni yarışmalara hazırlanan "studio band"e seçer. Başarısı kadar acımasızlığıyla da ün yapmış olan Fletcher, Andrew'un kapasitesinin sonuna kadar kullanmadan asla başarmış saymayacaktır. Genç bateristin önünde sadece mesleki bir test değil, psikolojik bir sınav da vardır.

Senaristliğini ve yönetmenliğini Damien Chazelle'in üstlendiği filmin başrolünde Miles Teller yer alıken karşısında kendisine J.K. Simmons eşlik ediyor.

7. Leviathan

Barents Denizi’nin kente uzak kıyılarından birinde Nikolay, karısı Lilya ve oğlu Romka ile iyi kötü bir hayat sürdürmektedir. Yaşadığı evi ve çevresini ailesiyle birlikte, tırnaklarıyla kazıya kazıya kurmuş ve bugünlere gelmiştir. Fakat kentin belediye başkanı bölgeye yapılacak karlı bir eğlence yatırımı için Nikolay’ın arazisine göz dikmiştir. Rüşvet ve yolsuzluğun kol gezdiği resmi dairede, işi kılıfına uydurup aileyi mahkeme kararı ile evden attıracaktır. Nikolay son çare olarak askerlik arkadaşı olan Moskovalı avukat Dmitriy Seleznyov’dan yardım ister. Fakat Dmitriy’nin gelişiyle ailede hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.

Bol ödüllü yapımın yönetmenliğini Andrey Zvyagintsev üstlenirken, kadroda Aleksey Serebryakov, Elena Lyadova, Vladimir Vdovichenkov ve Roman Madyanov başı çeken isimler.

8. İntikam Peşinde

Pastor Cartalas sabaha karşı bomboş bir arazide ve önceki geceden kafası bulanmış, akşamdan kalmış olarak uyanır. Güç bela kaldığı otele geri döner ve sırtındaki dikiş izlerini görür. Cerrah olan eski sevgilisi, neler olduğunu hatırlamadığı o gece, böbreğini mafyanın çalmış olabileceğini söyler. Pastor tüm hayatını ortaya koyarak kendisine bunu yapanların peşine düşecektir.

Arnold De Parscau'nun yönetmenliğini üstlendiği Fransız yapımı gerilim filminin oyuncu kadrosunda başı Denis Menochet, Virginie Ledoyen, Yolande Moreau, Florence Thomassin isimleri çekiyor.