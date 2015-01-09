Sinemalarda bu hafta hangi filmler var?

Sinemalarda bu hafta komedi, dram, aksiyon, romantik türünde 2'si yerli 5 film vizyonda.

1. Bana masal anlatma

Suriçi semtinde yaşayan ve hayatını dolmuş şoförlüğü yaparak kazanan iyi kalpli ve çekingen Rıza, mahallesinin gözbebeği olan genç bir delikanlıdır. Fakat doğru bildiği her şeyi Ayperi ile tanışınca yeniden gözden geçirecektir. Zira Ayperi el attığı her şeyi güzelleştiren masal kahramanı tadında bir kızdır. Biri kahraman olmak isterken, diğeri kahramanının peşindedir.

Leyla ile Mecnun'un senaristi olarak tanıdığımız Burak Aksak'ın senaryosuna ve yönetmenliğini üstlendiği filmin başrollerini yine televizyon ekranlarından aşinası olduğumuz Hande Doğandemir ve Fatih Artman paylaşıyor. Filmin kadrosunda ayrıca Filmde, Fatih Artman, Hande Doğandemir, Devrim Yakut, Tarık Ünlüoğlu Cengiz Bozkurt, Erdal Tosun, Berat Yenilmez, Sadi Celil Cengiz, Cihan Ercan, Burcu Biricik, Ercan Yazgan, Ani İpekkaya ve de konuk oyuncular olarak Gökçe Bahadır ve Gürkan Uygun isimleri yer alıyor. Filmin yapımcılığını ise BKM üstleniyor.

2. Çalsın Sazlar

Her ikisi de dalgacı, hayalci ve hayatı hafife alan iki yakın dost, müdavimi oldukları çalgılı meyhanede şarkı söyleyen Yasemin'e aşık olurlar. Herkesin yüreğini hoplatan ama bir o kadar da dobra bir kadın olan Yasemin ve iki gencin eğlenceli, neşeli ve aynı zamanda naif, hüzünlü hikayesi aşk ve dostluk kavramlarını farklı bir kurguyla da masaya yatırıyor.

Selamsız Bandosu ve Züğürt Ağa gibi unutulmaz klasiklere imza atan Nesli Çölgeçen'in yönetmenliğini üstlendiği filmin başrollerinde Belçim Bilgin, Caner Cindoruk ve Engin Hepileri bulunuyor. Yapımcılığını Plan Prodüksiyon'un yürüttüğü aşk, dram ve komedi türündeki filmde, üç kahramanın trajik hayatları farklı derinliklerle zenginleşiyor. Film oyuncu kadrosunun yanı sıra keyifli müzikleriyle de dikkat çekiyor.

3. Takip 3: Son Karşılaşma

Bryan Mills, ajanlık ve ertesinde gelen aksiyon dolu günlerini geride bırkatığını umarak California/Los Angeles'ta sakin bir hayat sürmektedir. Kızı Kim ve eski karısı Lenore'ın can güvenliğini sağlamış, kendi kozasına çekilmiştir. Öte yandan Lenore'in şimdiki eşiyle evliliğe dair sorunları vardır ve kızı Kim tüm sevgisine rağmen babasına açıklayamadığı bir sırrı saklamaktadır. Kafasını arkadaşlarıyla boşaltmaya çalışırken, Bryan'ın başına hiç umulmadık yeni belalar gelecek ve eski ajan büyük bir kovalamacanın içinde kendisini gerçeğin peşinden koşarken bulacaktır.

Aksiyon ve gerilim sinemasının usta aktörü Liam Neeson'ın başrolü üstlendiği Taken üçlemesinin son halkası olan filmin yönetmenliğini Olivier Megaton sürdürürken, senaristler ise Luc Besson ve Robert Mark Kamen. Filmde Nelson'a eşlik eden isimlerse Forest Whitaker, Sam Spruell, Dougray Scott, Dylan Bruno, Maggie Grace ve Judi Beecher.

4. Yıldız Haritası

Agatha Weiss, kadife eldivenler takan garip görünüşlü bir kızdır. Los Angeles’a twitter üzerinden tanıştığı bir menajer ile tanışmak için gelmiştir. Orta yaş bunalımındaki Havana Segrand, annesinin hikayesinin anlatıldığı bir filmde istediği rolü kapmak için sıra dışı tekniklerle çok çalışan bir oyuncudur. Şöhretin şımarttığı çocuk oyuncu Benjie Weiss’in babası Dr. Stafford Weiss ve annesi Christina Weiss ise şöhretler camiasında tüm sertliği ile yıkılmadan duran bir aile tablosu çizmektedirler. Limuzin şoförlüğü yapan Jerome Fontana’nın asıl arzusu ise kendi yazdığı senaryoları okutabilmektir… Hollywood’un ışıltılı görünen acımasız ve aldatıcı dünyası bu insanların ortak kesişme noktası olabilir mi?

Hollywood yaşam tarzını ve genel anlamda şöhret/oyunculuk kültürünü en sert yanlarıyla ele alan filmin yönetmenliğini usta isim David Cronenberg üstlenirken, senaryo ise Bruce Wagner'a emanet. Filmin kadrosunda Julianne Moore, Mia Wasikowska, Olivia Williams, John Cusack ve Robert Pattinson gibi birbirinden ünlü isimler başı çekiyor.

5. Beyaz Tanrı

Anne ve babası ayrı yaşayan Lili’nin en yakın dostu köpeği Hagen'dir. Annesini bir yurtdışı seyahatine çıkınca, 13 yaşındaki Lili, Hagen ile babasının evine yerleşir. Fakat Macaristan’da yeni çıkan bir yasa, melez köpek sahiplerine ekstradan yükler getirmiştir. Sokaklar bir anda saf ırk olmayan köpeklerin işgaine uğrar. Lili’nin sevgili köpeği Hagen de babası yüzünden benzer bir kaderi paylaşır. Yaşananlara çok üzülen Lili, Hagen’i bulmak için sokakları karış karış dolaşır. Öte yandan sokaklarda hayatta kalma mücadelesi veren ev köpeği Hagen’in başına pek çok olay gelir. Köpek yakalayıcıları, dilenciler, köpek dövüşçüleri peşini bırakmaz. Hagen insanların köpeklerin dostu olmadığını anlayarak, diğer köpekleri de beraberinde örgütler ve insanlara karşı acı bir intikam savaşı açar. Lili, insanoğluyla köpekler arasındaki yaşanan bu savaşı amansız savaşı durdurabilmeyi başaracak mıdır?

Macaristan yapımı dramatik filmin yönetmenliğini