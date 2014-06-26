Sinemalarda bu hafta hangi filmler var?

Sinemalarda bu hafta 1’i yerli olmak üzere dram, aksiyon, bilim kurgu, polisiye ve romantik komedi türünde 7 film vizyona girecek. Transformers serisinin 4’üncü yapımı ‘Transformers: Kayıp Çağ’da vizyona girecek filmlerin arasında.

Transformers: Kayıp Çağ

Michael Bay’ın yönettiği ve Nicola Peltz, Mark Wahlberg, T. J. Miller ile Stanley Tucci’nin oynadığı Transformers serisinin 4. yapımı ''Transformers: Kayıp Çağ'' izleyici ile buluşacak. Yönetmen Micheal Bay’in vizyona taşıyacağı son filmde, aktör Mark Wahlberg, Optimus Prime'a dönüşen terk edilmiş aracı bulan bir tamirciyi canlandırıyor. Ardından Autobots'ların lideriyle dost olan tamirci, dünyayı kurtarma mücadelesinin içine giriyor.

'Hayatımın En Kötü Gecesi'

Steven Brill'in yönettiği ve Elizabeth Banks, James Marsden, Gillian Jacobs ile Sarah Wright Olsen'in rol aldığı ''Hayatımın En Kötü Gecesi'', romantik komedi meraklılarını sinema salonlarına çekmeyi hedefliyor. Senaryosunu da Steven Brill'in kaleme aldığı film özetle şöyle:

''Haber muhabiri Meghan Miles, arkadaşlarıyla felekten bir gece çalar. Ancak sabah uyandığında hiçbir şey hatırlamamaktadır. Yaşadığı tek gecelik ilişkiden sonra arabasız, kimliksiz ve parasız hiç bilmediği bir mahallede kalakalır. Hayatının en önemli iş görüşmesine girmeden önce durumunu düzeltmesi için sadece 8 saati vardır.''

'Aynı Yıldızın Altında'

Josh Boone'un yönettiği ve Shailene Woodley, Ansel Elgort, Nat Wolff ile Laura Dern'in rol aldığı ''Aynı Yıldızın Altında" vizyona giriyor. Dram ağırlıklı filmin konusu, özetle şöyle:

"Hazel ve Gus, kanserle ilgili bir destek grubunda tanışırlar. Hazel oksijen makinesine bağlı yaşayan bir kız, Gus ise protez bacağıyla dalga geçen bir erkektir. Bu tanışma sonrası mucizevi bir aşk başlar."

'Sevgilinin Ardından'

Haftanın dram türündeki diğer filmi, Hong Khaou'nun yönettiği ve Ben Wishaw, Morven Christie, Peter Bowles ile Pei Pei Cheng'in oynadığı ''Sevgilinin Ardından'' Bugünün Londrasında geçen evrensel aşk ve keder hikayesi, Kamboçya doğumlu İngiliz yönetmen Hong Khaou'nun ilk uzun metraj filmi. Filmde, zamansız ölümünden sonra oğlunu tanımaya çalışan Kamboçyalı-Çinli bir annenin hikayesi izlenebilecek.

'Pislik'

John S. Baird'in yönettiği ve Imogen Poots, James McAvoy, Jamie Bell ile Jim Broadbent'in oynadığı "Pislik", polisiye meraklılarının ilgisini çekmeye aday. Yapımcı Irvine Welsh'in aynı adlı polisiye romanının şiddet yüklü sinema versiyonu olan filmin konusu şöyle:

''Entrikacı polis memuru Bruce Robertson, terfi beklemektedir. Bir cinayeti çözerken meslektaşlarıyla da uğraşmak zorunda kalan Bruce, diğer polislerin sonunu getirecek bir olay tezgahlar. Hepsinin sırlarını ortaya çıkartan ve onları birbirine düşüren Bruce, kontrolünden çıkan hile ağında kaybolmaya başlar.''

‘Derindeki Yaratık’

Brian Yuzna'nın yönettiği ve Elke Salverda, Francis Magee, Janna Fassaert ile Michael Pare'in oynadığı "Derindeki Yaratık" izleyici karşısına çıkacak. Filmin senaryosu, yönetmen koltuğundaki Brian Yuzna ile John Penney, San Fu Maltha ve Somtow Sucharitkul tarafından kaleme alındı. Filmin konusu, özetle şu şekilde:

''Bir sualtı biyologu olan Skylar Shane, Kuzey Sumatra Denizi'nde tarih öncesi çağlardan kalma canlı örnekleriyle ilgili araştırma yapmaktadır. Yanında kaptan Jack Bowman vardır. Yolculukları sırasında Tamal adında öksüz bir kıza rastlayıp onu gemilerine alırlar. Ancak Tamal'ın gelişinden sonra derinlerden gelen bilinmeyen bir yaratık, mürettebatı teker teker öldürmeye başlar.''

Göl Zamanı

Haftanın tek yerli yapımı Cafer Özgül'ün yönettiği ve Emre Canpolat, Begüm Birgören, Cemil Büyükdöğerli ile Didem Balçın'ın oynadığı ''Göl Zamanı'' Türkiye'nin 1930'lardaki dömenlerini anlatan dram türündeki film, özetle şöyle:

''Ülke Atatürk devrimlerine geçişin acemiliklerini yaşamaktadır. Tıbbiyeden mezun olan iki arkadaş Ahmet ve Refik Anadolu’yu gezmeye çıkarlar. Yolları Ege’de bir kasabaya düşer ve eski İttihatçılardan Haşim Bey onları konağında misafir eder. Haşim Bey’in kızı Elif, melankolik bir kızdır. O gece Göl kenarında Refik’le karşılaşır ve aralarında bir aşk başlar. Kafası yeni fikirlerle dolu olan Refik’in aşk konusunda da kafası karışıktır.''