Sinemalarda bu hafta hangi filmler var?

Sinemalarda bu hafta 9 film vizyona girecek.

Ödüllü yönetmen Ferzan Özpetek'in 10. filmi "Kemerlerinizi Bağlayın/Allacciate le Cinture" sinemaseverlerle buluşacak.

Kemerlerinizi bağlayın

Hikaye ve senaryosunu Ferzan Özpetek'in Gianni Romoli ile birlikte yazdığı, gerçek bir hikayeden esinlenilen filmin çekimleri, İtalya'nın güneyindeki Lecce şehrinde gerçekleştirildi.

Zaman Makinesi

Yönetmenliğini Aram Gülyüz'ün yaptığı, yapımcılığını Mustafa Sirmen'in üstlendiği "Zaman Makinası 1973"ün senaryosunu Kemal Kenan Ergen yazdı.

Müziklerini Gökalp Ergen, kostümlerini Ayten Şentürk'ün yaptığı filmde, Gürgen Öz, Seda Bakan, Mustafa Uzunyılmaz, Zihni Göktay, Ali Rıza Tanyeli, Ferdi Sancar, Damla Tangül, Esvet Şahin, Ali Yoğurtçuoğlu, Fülhan Tekin, Birsu Demir, Fatih Koyunoğlu, Can Bartu Aslan ve Fehmi Dalsaldı kamera karşısına geçti.

Sadece Sen

Haftanın merakla beklenen filmlerinden biri de Güney Kore yapımı "Only You Always"den uyarlanan "Sadece Sen"...

Yönetmenliğini Hakan Yonat'ın yaptığı filmin uyarlama senaryosunu Asli Zengin ve Ceren Aslan yazdı, müzikleri de Yıldıray Gürgen imzası taşıyor.

En son "Kelebeğin Rüyası" adlı filmde başarılı performansıyla dikkati çeken Belçim Bilgin'in görme engelli "Hazal"ı, oyuncu İbrahim Çelikkol'un da eski bir boksör olan Ali'yi oynadığı filmde, Kerem Can, Necmi Yapıcı, Cezmi Baskın ve Erol Demiröz de rol aldı.

Köksüz

Deniz Akçay, ilk uzun metrajlı filmi "Köksüz"ün senaryosunu da kendisi yazdı.

Ahu Türkpençe, Lale Başar, Savaş Alp Başar ile Sekvan Serinkaya'nın rol aldığı film, beklenmedik bir kayıpla sarsılan bir ailenin, bu kaybın ardından nasıl baş edeceklerini bilemedikleri yeni durumla karşı karşıya kalmaları, aile içindeki erk mücadelesi ve yetersizlik, kaçışlar, iletişimsizlik, suçluluk, bunun yarattığı öfke ve bunalım, aidiyet hissi ve bu hissin yoksunluğunun insanları sürüklediği suçlar üzerine kurulu.

2013 Venedik Film Festivali'nin "Yarışma Filmi" olarak gösterilen "Köksüz", 2013 Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde "En İyi Kadın Oyuncu" ve "Yılmaz Güney" ödüllerini, 2013 Uluslararası İstanbul Film Festivali'nde ise "Seyfi Teoman En İyi İlk Film Ödülü"nü aldı.

Dursun Çavuş

Ali Engin'in yönettiği "Dursun Çavuş" adlı filmde, Turan Özdemir, Sinan Bengier, Perihan Savaş ile Seden Kızıltunç oynadı.

Konusunu yaşanmış gerçek bir hikayeden alan "Dursun Çavuş", 1973 yılında Adıyaman'da yaşanan bir seçim yarışında meydana gelen trajik komik olayları konu ediniyor.

Büyük Usta

Yönetmenliğini Çinli yönetmen Kar Wai Wong'un üstlendiği "Büyük Usta/Grandmaster", Uzak Doğu dövüş sanatlarına odaklanıyor.

Filmde, Ziyi Zhang, Tony Leung, Chiu Wai, Cung Le, Hye-kyo Song, Chen Chang rol aldı. Filmde, Bruce Lee ve onun gibi birçok efsane dövüşçüyü yetiştiren Ip Man'in gerçek hikayesi beyaz perdeye aktarılıyor.

Rüzgar Yükseliyor

Haftanın animasyon filmi Japon yönetmen Hayao Miyazaki imzası taşıyor. "Rüzgar Yükseliyor/The Wind Rises" adlı filmin senanyorusun da Hayao Miyazaki yazdı.

Müzikleri Joe Hısaishi imzası taşıyan film, Jiro'nun yaşamını, Kanto depremini ve Japonya'nın 2. Dünya Savaşı'na girişini konu ediniyor.

"Bay Peabody ve Meraklı Sherman: Zamanda Yolculuk"

Sinemaseverleri "Madagaskar", "Kung Fu Panda" ve "Şrek"le tanıştıran stüdyo Dreamworks Animation'ın yeni macerası "Bay Peabody ve Meraklı Sherman: Zamanda Yolculuk" vizyona girecek .

Rob Minkoff'un yönettiği filmin senaryosunu Jay Ward ve Craig Wright yazdı.

Hız Tutkusu

EA Games'in aynı isimli dünyaca ünlü video oyunundan uyarlanan "Hız Tutkusu/Need For Speed", hız ve macerayı bu sefer beyazperdeye taşıyacak.