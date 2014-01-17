Oscar adayları vizyonda

Haftanın yerli yapımları "Kadın İşi: Banka Soygunu" ve devam filmi "Çılgın Dersane-3" ile Justin Timberlake'in baş rollerini paylaştığı "Sen Şarkılarını Söyle" sinemaseverlerle buluşacak.



Sinemaseverlerle bu hafta ikisi yerli, beş film buluşacak.

'Kadın İşi: Banka Soygunu'

Farklı nedenlerle hayal kırıklığına uğramış, kalbi kırık 4 kadının banka soygunu macerasını anlatan "Kadın İşi: Banka Soygunu", haftanın yerli yapımlarından.

Meltem Cumbul, Filiz Ahmet, Özge Ulusoy ile Esra Dermancıoğlu'nun rol aldığı filmin yönetmenliğini A. Taner Elhan yaparken, senaryosunu Şahin Alparslan yazdı.

'Çılgın Dersane 3'

Kamil Çetin'in yönettiği ve bir devam filmi olan "Çılgın Dersane 3"te, Duygu Çetinkaya, Okan Karacan, Paşhan Yılmazel ile Ozan Aydemir rol alıyor.

Senaryosunu İrfan Saruhan, Şafak Güçlü, Servet Aksoy'un yazdığı, ilki 2007 yılında gösterime giren filmin konusu şöyle:

"Özlem Dershanesi'nin öğrencileri dershaneler arası müzik yarışmasının finali için Antalya’ya gelmişlerdir. Kendileri adına yarışacak olan Ali'nin aniden hastalanmasıyla hiç de akıllarında olmayan otel çalışanı Zeynep'i kendi adlarına yarışmaya hazırlarlar. İlk görüşte Zeynep'e aşık olan Ali, arkadaşlarıyla birlikte Zeynep'in hayatındaki bilinmeyen gerçekleri öğrenerek, onun için hayati bir önem taşıyan sorununu çözmek için kolları sıvarlar".

'Sen Şarkılarını Söyle'

Coen Kardeşler'in yine bir dönem dramasına imza attıkları "Sen Şarkılarını Söyle/Inside Llewyn Davis", haftanın merakla beklenen filmlerinden.

Ünlü folk sanatçısı Dave Van Ronk'un hayatından ilhamla yola çıkarak, dönemin müzik piyasasında yaşananları ünlü sanatçılar Bob Dylan, Joan Baez ve Joni Mitchell eşliğinde beyazperdeye taşıyan filmin başrollerinde Justin Timberlake, John Goodman ve son dönemin dikkat çeken yeteneklerinden Carey Mulligan yer alıyor.

Senaryosunu da Joel ve Ethan Coen kardeşlerin yazdığı film, 2013 Cannes Film Festivali'nde Altın Palmiye için yarıştı ve Jüri Büyük Ödülü'nü kazandı.

'Düzenbaz'

Bu hafta David O. Russell'in yönetmen koltuğuna oturduğu "Düzenbaz/American Hustle" izleyici ile buluşacak.

Oscar yarışının iddiali filmlerinden biri olarak konuşulan filmde, Bradley Cooper, Jennifer Lawrence, Christian Bale ve Amy Adams rol alıyor.

'Karlar Ülkesi'

Haftanın animasyon filmi "Karlar Ülkesi", özellikle çocukların ilgisini çekeceğe benziyor.

Chris Buck ile Jennifer Lee'nin yönettiği animasyon film, Kristen Bell, Idina Menzel, Jonathan Groff ile Josh Gad'ın seslendirmesiyle vizyona girecek.