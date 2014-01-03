Sinemalarda bu hafta hangi filmler var?

Bu hafta 2'si yerli 4 film vizyona girecek.

Spike Lee'nin yönetmen koltuğunda oturduğu "Oldboy" da Josh Brolin, Elizabeth Olsen, Sharlto Copley ile Samuel L. Jackson rol alıyor.

Gerilim sevenleri sinema salonlarına çekmesi beklenen filmin konusu şöyle:

"Joe Doucett kaçırılır ve dış dünyayla hiçbir iletişiminin olmadığı karanlık bir yere götürülür. Bu karanlık mahsende neden kaçırıldığını dahi bilmeden yirmi yıl boyunca tutsak edilir. Hiçbir kurtulma umudu kalmamışken televizyondan gösterilen bir haberde karısının öldürüldüğünü ve baş şüpheli olarak arandığını öğrenir ve günü gelip dışarı çıktığında öncelikli amacı karısının katillerini ve kendini kaçıranları bulup esaslı bir intikam almaktır. Ne var ki soruşturmaya başladığında zannettiği kadar özgür bir adam olmadığını ve tuzaklarla dolu bir suç ağına karşı zorlu bir yoldan geçmesi gerektiğini anlar."

Halam Geldi

Gazeteci Evrim Kanpolat'ın gerçek bir olaydan uyarlayarak yazdığı "Halam Geldi" filminin çekimleri, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde medeniyetlerin iç içe geçtiği, birden fazla kültürün bir arada yaşadığı köylerden biri olan Akıncılar'da gerçekleştirildi.

Yönetmenliğini Erhan Kozan'ın yaptığı filmde, Akıncılar'da yaşayan Diyarbakırlı 13 yaşındaki üç genç kızın hikayesi anlatılıyor. Küçük yaşta yapılan evlilikler ile akraba evliliğinden doğan engelli çocukların yaşamını çocukların gözünden beyazperdeye taşıyan filmde, aynı zamanda Kıbrıs'ın kuzeyi ve güneyi arasındaki sınır sorunu da insani yönleriyle ele alınıyor.

50. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde özel bir gösterimle galası yapılan filmde, Burçin Terzioğlu, Turgay Tanülkü, Dilek Çelebi, Necip Memili, Berke Hürcan rol alıyor.

Kusursuzlar

50. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde "En İyi Film" ve "En İyi Yönetmen", 4. Malatya Film Festivali'nde ise "En İyi Kadın Oyuncu" ödüllerine layık görülen "Kusursuzlar" izleyici ile buluşuyor.

Başrollerini İpek Türktan ile Esra Bezen Bilgin paylaştığı filmde, İbrahim Selim, Mehmet Ali Nuroğlu, Suna Selen ve Melih Düzenli de rol alıyor.

Yönetmenliğini Deniz Eyüboğlu Aydın, sanat yönetmenliğini Elif Taşçıoğlu, müziklerini Barış Diri, kurgusunu ise Theron Patterson'ın yaptığı film, kardeşlik ilişkilerine, beraber büyümenin getirdiği rahatlığa, bu rahatlığın yarattığı güvenceye ve kan bağı haricinde çok az ortak yanı olan iki insan arasındaki ilişkiye dayanıyor.

Walter Mitty'nin Gizli Yaşamı

Ben Stiller'in yönettiği "Walter Mitty'nin Gizli Yaşamı"nın oyuncu kadrosunda, Ben Stiller, Kristen Wiig, Sean Penn ile Kathryn Hahn yer alıyor.

Macera ve dramatik türündeki filmin konusu şöyle:

"Fantezi dünyasında sessiz sedasız bir hayat süren, tirajı yüksek "Life!" dergisinin fotoğraf arşivinde çalışan Walter, kendini hiç beklenmedik bir maceranın içinde bulur. Yeni iş arkadaşı Cheryl ile flört etmeye başlamasının sonrasında hayatı, hayalindeki sevgilinin gerçeğe dönüşmesiyle değişir.",