Sinemalarda bu hafta hangi filmler var?

Bu hafta 6'sı yerli 8 film vizyona girecek.

Erol Özlevi'nin yönettiği "Sürgün"de, Tolgahan Sayışman, Saadet Işıl Aksoy, Mahir Günşiray ile Ruhsar Öcal izleyici karşısına çıkacak.

Rıdvan Akar'ın eserinden sinemaya uyarlanan filmin senaryosunu, Selin Tunç kaleme aldı.

Filmde, Büyükadalı zengin bir Rum ailenin kızı olan Eleni ile babası faytoncu olan Sedat arasındaki çocukluk yıllarında başlayan imkansız aşk hikayesi anlatılıyor.

Erkekler

Fetih 1453"ün yönetmeni ve yapımcısı Faruk Aksoy'un yeni filmi, "Erkekler" izleyiciyle buluşacak.

Komedi dram türündeki filmin oyuncu kadrosunda, Fikret Kuşkan, Ali Poyrazoğlu, Asuman Dabak ve Güneş Emir bulunuyor.

Erkeklerin dünyasına içeriden bir bakışı sergileyen filmin senaryosunu, Yılmaz Okumuş, Hilal Çelenk ve Faruk Aksoy yazdı.

Kedi Özledi

Mustafa Şevki Doğan'ın yönettiği "Kedi Özledi"de, İlker Ayrık ile Algı Eke izleyici karşısına çıkacak.

Yönetmenin uzun süredir üzerinde çalıştığı üçlemenin ilk filmi olan romantik komedinin senaryosuna Baykut Badem ve Filiz Ekinci imza attı.

Çekimleri İstanbul'un farklı semtlerinde gerçekleştirilen filmde, üniversiteyi bitirdikten sonra tanışan ve birbirlerini çok seven anestezist Kadir ile modacı Kıymet, imrenilen ilişkileri çatırdamaya başladığında, "Aşk" isimli kedileri sayesinde ilişkilerini yeniden kurtarmaya çalışacaklar.

Özür Dilerim

İlk filmi "Eylül" ile Altın Koza'da "En İyi Yönetmen" ödülüne layık görülen Cemil Ağacıkoğlu'nun ikinci uzun metrajlı filminin oyuncu kadrosunda, Güven Kıraç, Köksal Engür ve Sema Poyraz gibi isimler yer alıyor.

Dram sevenleri sinema salonlarına çekmeyi hedefleyen filmin konusu şöyle:

"Kırklı yaşlarına gelen ve annesi Neriman'ın büyük bir özveriyle yetiştirdiği zihinsel engelli Selim, her daim annesinin ve ailesinin üzerine titrediği kişi olmuştur. Erkek kardeşi Zafer evlenmek üzeredir ve bu durum ilginin Zafer'e geçmesi demektir. Zafer kendisine çaresizlikle bağlı olan sevgilisi Hale ile evlilik adımları atarken, ailenin odaklandığı tek durum bu olur. Ne var ki düğün günü, sessizce ortadan kaybolan Selim, aile fertlerini daha önce farkında olmadıkları gerçekleri keşfedecekleri hüzünlü bir kadere sürükler."

Yarım Kalan Mucize

Biket İlhan'ın yönettiği "Yarım Kalan Mucize"nin oyuncu kadrosunda Nihan Belgin, Yetkin Dikinciler, Umut Beşkırma ile Dolunay Soysert yer alıyor.

Uzun süren çalışmalar sonucu 1940'lı yılların atmosferini yaratmak üzere tasarlanan filmin çekimleri, İstanbul'un Beykoz ve Şile ilçelerinde gerçekleştirildi.

Filmde genç bir kızın okula gitme mücadelesini anlatan Biket İlhan, paralelinde Köy Enstitüleri'nin yapılanma ve yıpratılma sürecine de değiniyor.

Bir Hurdacının Hayatı

Yönetmenliği ve senaryosu "No Man's Land" ve "Shell Shock" filmleriyle tanınan Bosnalı sinemacı Danis Tanovic'e ait olan "Bir Hurdacının Hayatı", belgesele yakın bir yaklaşımla, bir ailenin cesaret ve umut öyküsünü anlatıyor.

32. İstanbul Film Festivali'nde, insan hakları temalı FACE Avrupa Konseyi Film Ödülü Özel Mansiyon'a layık görülen film, Bosna-Hersek'in 2014 Oscar adayı olarak belirlendi.

Senada Alimanovic, Nazif Mujic, Sanda Mujic ve Semsa Mujic'in oyuncu kadrosunda yer aldığı filmin konusu şöyle:

"Hurda demir toplayarak hayatını zorlukla kazanan Nazif'in eşi Senada, düşük yapar. Ancak gittikleri hastane, sigortaları olmadığı için öyle yüksek bir meblağ talep eder ki, ameliyat olmadan kasabalarına dönmek zorunda kalırlar. Nazif, eşinin hayatını kurtarmak için, on gün boyunca daha çok hurda toplamaya ve yardım bulmaya çabalarken, çağdaş dünyanın umursamazlığı ve gizli ayrımcılığını da göğüslemeye çalışacaktır."

Arkadaşlar Arasında

İlk kez yönetmenlik koltuğuna oturan Gökhan Horzum'un yönettiği "Arkadaşlar Arasında"nın başrollerini İbrahim Kendirci, Fırat Albayram, Salih Bademci ve Sertan Erkaçan paylaşıyor.

Komedi dram türündeki filmin konusu şöyle:

"Yakın zaman içerisinde doğum gününü kutlayacak olan Ayhan'a, arkadaşları tarafından kutlama için ıssız bir koyda içki masası hazırlanır. 30 yaşını kutlayacak olan Ayhan, hayatla ilgili kaygılar taşımakta ve yaşamını sorgulamaktadır. Arkadaşları Deniz, Cenk ve Barış da ondan farklı bir durumda değildir. Ayhan'ın doğumgünü kutlamasında, gece eğlenceli başlar. Ancak içkinin ve birarada olmanın etkisiyle, herkes o güne dek anlatamadığı şeyleri dışa vurmaya başlar. Geçmişin üzücü hatıralarının ya da bugünün dertlerinin paylaşıldığı sohbet, gelecek planlarıyla sona erer."

Dinozorlarla Yürümek

Barry Cook ile Neil Nightingale'in yönettiği animasyon türündeki "Dinozorlarla Yürümek", Umut Tabak, Arda Aydın, Emrullah Uzun ile Gizem Gülen tarafından seslendirildi.

İzleyiciye dinozorların dünyayı yönettiği zamanları görme ve hissetme şansı veren film, dinozor Paçi'nin tüm zorluklara göğüs gerdiği hikayesini anlatıyor.