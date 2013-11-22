Sinemalarda bu hafta hangi filmler var?



İlkokul çağındaki çocuklara hitap edecek olan Türkiye'nin "ilk" çizgi sinema filmi "Ayas", izleyiciyle buluşacak.

Öğrencilerin algısını doğru etkilemek, duygu ve düşüncelerini yakından anlayabilmek için pedagogların danışmanlığında hazırlanan filmin senaryosunu Ayşe Şule Bilgiç yazdı.

Müziklerini Kıraç ve Nevzat Yılmaz'ın yaptığı filmde, izleyici 6 yaşındaki Ayas'ın akrabalarıyla dolu apartmanına ve İstanbul sokaklarında yaşadığı eğlenceli maceralara konuk olacak.

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'Erkek Tarafı Testosteron'

Polonyalı yazar Andrzej Saramonowicz tarafından kaleme alınan tiyatro oyunu "Testosteron"un adaptasyonu olan "Erkek Tarafı Testosteron", komedi sevenleri salonlara çekmeyi hedefliyor.

Yönetmenliğini İlksen Başarır'ın üstlendiği filmin oyuncu kadrosunda; Mert Fırat, Onur Ünsal, Timur Acar, Emre Karayel, Tuna Kırlı, Metin Coşkun ve Cihan Ercan gibi isimler bulunuyor.

Katıldıkları düğünün iptal olmasının ardından soluğu bir restoranda alan yedi erkeğin aralarında geçen uzun sohbeti kameraya yansıtan filmde, erkeğin cinselliğe, kadına ve doğaya erkekçe bakışı ile bu bakışın trajikomik halleri ortaya konuluyor.

'Açlık Oyunları 2: Ateşi Yakalamak'





"Açlık Oyunları" filminin devamı niteliğindeki bilim kurgu-aksiyon türündeki "Açlık Oyunları 2: Ateşi Yakalamak"ta, Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson ve Liam Hemsworth, izleyici karşısına çıkacak.

Francis Lawrence'in yönetmenliğini yaptığı filmin konusu şöyle:

"Açlık Oyunları'nı beklenmedik bir başarıyla kazanmayı başaran Katniss ve partneri Peeta, evlerine dönüp bölgeler arasında yapacakları 'Zafer Turu'nu beklemektedirler. Ancak President Snow'un şeytani planları, zafere gölge düşürecek cinstendir. President Snow, sadece 25 yılda bir yapılan ve eski Açlık Oyunları kazananlarının yer aldığı 'Quarter Quell' adlı yarışı bu sene gerçekleştireceklerini duyurur. Panem'i belki de sonsuza dek değiştirecek olan bu yarışın District 12 adayı bir kez daha Katniss olacak, Peeta ise hayatını bir kez daha riske atarak ona yardım etmeye karar verecektir."