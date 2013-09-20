Sinemalarda bu hafta hangi filmler var?

Diana, Zafere Hücum, Vampir Kız Kardeşler, Menekşe'den Önce, Meryem, Minik Kahramanlar Macera Peşinde ve Alex Cross bu hafta gösterime giriyor.

‘Diana’

Paris'te 1997 yılındaki trafik kazasında hayatını kaybeden Galler Prensesi Diana'nın yaşamının son iki yılına ışık tuttuğu belirtilen "Diana" filmi, bu hafta izleyiciyle buluşuyor.

Yönetmenliğini Oliver Hirschbiegel'in üstlendiği ABD yapımı filmde, Galler Prensesi Diana'yı Akademi ödüllü Naomi Watts canlandırıyor. Filmde Watts, başrolü Amerikan televizyon dizisi "Lost"taki Sayid Jarrah rolüyle popüler olan Naveen Andrews ile paylaşıyor.

‘Zafere Hücum’

Yönetmenliğini Oscar ödüllü Ron Howard'ın, senaristliğini Peter Morgan'ın yaptığı "Zafere Hücum" filmi, Formula 1 yarışçıları James Hunt ve Niki Lauda arasındaki rekabeti anlatıyor.

Filmde, Chris Hemsworth "karizmatik" İngiliz James Hunt, Daniel Brühl ise "disiplinli ve mükemmeliyetçi" Avusturyalı Niki Lauda rolünde izleyici karşısına çıkıyor.

Aksiyon, biyografi ve dram türündeki ABD yapımı film, yarış pistindeki çekişmeleri, bu iki sıra dışı karakter arasındaki farkı seyirciye aktarıyor.

‘Vampir Kız Kardeşler’

Franziska Gehm'in romanından sinemaya uyarlanan "Vampir Kız Kardeşler" ise haftanın fantastik komedi filmi.

Filmde, Christiane Paul, Marta Martin, Richy Müller, Jonas Holdenrieder, Laura Antonia Roge rol alıyor.

Yönetmenliğini Wolfgang Groos'ın üstlendiği Alman yapımı filmin konusu özetle şöyle:

"12 yaşındaki vampir kız kardeşler Silvania ve Dakaria, evleri Transylvania'dan ayrılıp Almanya'nın bir kasabasına taşındıklarında büyük bir sorunla karşılaşırlar. Öncelikli sorunları insanların arasında yaşamayı öğrenecek olmalarıdır. Sadece geceyarısından sonra uçabilmekte ve süper güçlerini kullanamamaktadırlar. İnsanların arasında yaşamayı istemeyen Dakaria evlerine geri dönmeleri konusunda ısrar ederken, Silvania bu insancıl yaşama ayak uydurmaya çalışmayı tercih etmektedir. Okul yaşamları oldukça zorlu bir şekilde devam ederken, sürekli beklenmedik sorunlarlarla karşılaşmaktadırlar. Özellikle de komşularından birinin Dirk van Kombast isimli bir vampir avcısı olması işleri iyice zorlaştırır."

‘Alex Cross’

Polisiye, macera ve gerilim türündeki ABD yapımı "Alex Cross" filminin yönetmen koltuğunda Rob Cohen oturuyor.

Tyler Perry, Edward Burns, Matthew Fox, Carmen Ejogo, Cicely Tyson'un rol aldığı filmde, psikoloji eğitimi almış cinayet masası dedektifi Dr. Alex Cross'un bir yakınının öldürülmesi üzerine katilin peşine düşmesi sonucu yaşanan olaylar konu ediliyor.

‘Meryem’

"Mommo-Kız Kardeşim" filmiyle beğeni toplayan yönetmen Atalay Taşdiken'in "Meryem" filmi seyirciyle buluşacak.

Taşdiken'in yapımcılığını ve senaristliğini de üstlendiği filmde, İsmail Hacıoğlu, Zeynep Çamcı, Mustafa Uzunyılmaz, Mehmet Usta ve Zerrin Sümer rol alıyor.

Dram türündeki filmin konusu şöyle:

"17- 18 yaşlarında, güzelliğiyle tüm kasabanın ilgisini çeken Meryem'e aynı kasabada yaşayan ve oğulları İstanbul'da çalışan bir aile talip olmuş ve 10 gün içerisinde nişan, kına gecesi ve düğün yapılmıştır. Meryem'in kocası Mustafa, düğünden ancak birkaç gün önce gelmiş ve 6 gün evli kaldıktan sonra 'bir düzen kurar, seni de İstanbul'a alırım' diyerek yaşadığı şehir olan İstanbul'a dönmüştür. Kayınvalidesi ve kayınpederi ile yaşamaya başlayan Meryem, bir yandan hasret çekerken, bir yandan da umudunu korumaktadır. En önemlisi de evin her türlü hizmetini görmeyi görev saymıştır kendine. Çünkü o evde gelin olarak bulunmasının asıl nedeni iyi hizmet etmesi içindir. Meryem bir yandan da çocuk yapamadığı için üstü örtülü bir dille suçlanmaktadır. Bu arada beklenmedik bir gelişme olur. Askere gitmeden önce Meryem'e aşık olan Murat, terhis olup gelir. Ancak gelen Murat, giden Murat değildir. Askerde yaşadıkları ona ağır gelmiş, uzun süre psikolojik tedavi görmüştür. Murat'ın gelişiyle Meryem'in hayatı değişecektir."

‘Menekşe'den Önce’

Gazeteci-yazar Soner Yalçın'ın yönetmen koltuğunda oturduğu "Menekşe'den Önce" belgesel film, haftanın yerli yapımları arasında yer alıyor.

Belgesel filmde, 2 Temmuz 1993'te Sivas'ta yaşanan olaylar, Madımak Oteli yangınında hiç görmediği ablası Menekşe ve ağabeyi Koray Kaya'yı yitiren Menekşe'nin gözünden anlatılıyor. Filmde, Menekşe'nin, kendisi doğmadan hayatlarını kaybeden ağabeyi ve ablasının ölümünü araştırırken, tanıklarla bir araya gelmesi izlenebilecek.

Belgesel filmin müzikleri, Fazıl Say imzası taşıyor.

‘Minik Kahramanlar Macera Peşinde’

Üç boyutlu animasyon filmi "Minik Kahramanlar Macera Peşinde", çocukları salonlara çekmeyi hedefliyor.

Yönetmenliğini Eduardo Schuldt'un yaptığı Peru yapımı filmin konusu şöyle:

"Fransa'yı sallayan olayların olduğu bir dönemde Jules Verne'in yarattığı bütün karakterler yaşamıştır ve bunun farkında değillerdir. Yeni Fransa başkanı ve kültür bakanı yazarın kitaplarını düzenleyerek bir kitap yapmak isterler ve her şeyi birbirlerine karıştırırlar. Bu durumu değiştirebilecek olanlar sadece 4 kişiden oluşan yetenekli bir çocuk grubudur. Zamanda geriye gider ve yazarın kitaplarındaki karakterleri teker teker yerlerine koyarlar."