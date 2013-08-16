Sinemalarda bu hafta hangi filmler var?

Haftanın merakla beklenen filmi teknoloji mucidi Steve Jobs'un hayatını konu alan “Jobs”, “Kick-Ass” filminin devamı niteliğinde çekilen “Göster Gününü” ve diğer 5 yeni film bu hafta vizyonda.

Jobs

Teknoloji mucidi olarak anılan ve 2011'de hayatını kaybeden Steve Jobs'un hayatını anlatan 'Jobs', sinameseverlerle buluşacak. Yönetmenliğini Joshua Michael Stern'in üstlendiği filmin senaryosunu Matt Whiteley kaleme aldı. Başrolünde Ashton Kutcher'ın yer aldığı filmde, Jobs'un gençlik yıllarından başlayarak hayat hikayesi anlatılıyor.

Percy Jackson: Canavarlar Denizi

Thor Freudenthal'ın yönettiği ve Logan Lerman, Alexandra Daddario, Douglas Smith ile Leven Rambin'in oynadığı 'Percy Jackson: Canavarlar Denizi', sinemaseverlerle buluşacak. Aile, fantastik, macera türündeki filmin konusu şöyle: Percy ve arkadaşları yarı tanrıları kurtarmak için sihirli Altın Post'u bulurlar. Çok tehlikeli sularda mücadele etmek zorunda kalan Percy ve ekibi, 'Bermuda Şeytan Üçgeni' denilen yere, yani 'Canavarlar Denizi'ne girerler. Percy Jackson, mistik varlıklarla dolu bu yolculukta uyanmakta olan eski bir şeytanı durdurmak zorundadır.

Göster Gününü 2

'Kick-Ass' filminin devamı niteliğinde çekilen 'Göster Gününü 2'nin yönetmenliğini ve çizgi roman uyarlamasını Jeff Wadlow üstlendi. Aksiyon, komedi türündeki filmde, Aaron Taylor-Johnson, Chloe Moretz, Christopher Mintz-Plasse, Nicolas Cage ve Yancy Butler rol aldı.

Kirli Oyun

Dram ve aksiyon türündeki 'Kirli Oyun' adlı filmin yönetmenliğini Jessy Terreo üstlendi. Senaryosunu L. Philippe Casseus'un yazdığı filmde, Curtis Jackson, Forest Whitaker ve Robert De Niro, Ryan O'Nan, Matt Gerald, Beau Garrett, Malcolm Goodwin ve Robert Wisdom oynadı.

Ailem İçin

Bu hafta vizyona girecek 'Ailem İçin' filminin yönetmen koltuğu, Man Push Cart, Chop Shop ve Goodbye Solo filmleriyle ses getiren Ramin Bahrani'ye ait. Macera, dram ve aile türündeki filmin oyuncuları arasında Zac Efron, Dennis Quaid, Heather Graham, Kim Dickens, Laura AtwoodHenry Whipple gibi isimler yer alıyor. Filmde, sahip olduğu mısır çiftliği sayesinde hatırı sayılır bir servetin sahibi olan ancak yıllardır rakibi Jim Johnson'ın gerisinde kalmaktan bir türlü kurtulamayan Henry Whipple'ın yaşadıkları anlatılıyor.

Tepenin Uşakları

Yönetmenliği, senaryosu ve yapımı İsmet Eraydın'a ait 'Tepenin Uşakları' filmi de bu hafta vizyona girecek filmler arasında yer alıyor. Babasız bir evde yaşamakta olan ve kışın okuyup yazın çobanlık yapmakta olan Hikmet'in köyün en nüfuzlu ailesinin kızı Züleyha'ya aşık olmasının ve ardından yaşananların konu edildiği komedi, dram türündeki filmde, Samet Karahasanoğlu, Ayşe Öztürk, Selahattin Çakır gibi isimler rol alıyor.

Savaşın Gölgesinde

2. Dünya Savaşı'na ters köşeden bakan 'Savaşın Gölgesinde' filminin yönetmen koltuğunda Cate Shortland oturuyor. Alışılmış 2. Dünya Savaşı filmlerinin aksine izleyiciyi "karşı tarafın" sıradan bir ailesiyle tanıştırdığı filmin konusu özetle şöyle: Anne ve babası Hitler yanlısı olan Lore, savaş sonrası kardeşleriyle bir başına kalır. Nazi sempatizanları teker teker yakalanarak öldürülürken Lore, dört kardeşini yanına alarak yollara düşer. Savaşın bitişiyle hüküm süren kargaşa, yokluk ve acının ortasında çaresizce tehlikelerden kaçmaya ve yolunu bulmaya çalışan Lore, Thomas adında bir Yahudi mülteciyle karşılaşır. Kardeşleriyle hayatta kalmak için düşman bildiği ve hep nefret etmesi gerektiği öğretilen bir Yahudi'ye güvenmek zorundadır.

Filmde, Saskia Rosendahl, Nele Trebs, Ursina Lardi, Hans-Jochen Wagner, Philip Wiegratz rol aldı.