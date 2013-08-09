Sinemalarda bu hafta hangi filmler var?

'Jurassic Park 3D', 'Elysium: Yeni Cennet', 'Ateşli Aynasızlar', 'Hayallerin Ötesinde' ve 'Evdeki Yabancılar' filmleri bu hafta vizyonda.





Jurassic Park 3D

Samuel L. Jackson, Sam Neill, Jeff Goldblum, Laura Dern ve Ariana Richards'ın rol aldığı, yönetmenliğini Steven Spielberg'in üstlendiği Jurassic Park 3D filmi, bilim kurgu, aile ve macera sevenlere keyifli dakikalar sunacak. Filmin özeti şöyle:

"Mağaralarda yapılan kazı çalışmaları sonucunda dinazorların yaşadığı tarih öncesi çağa ait bazı sivrisinek fosilleri bulunur. Milyarder John Hammond öncülüğündeki bilimadamları, son derece ilginç ve karmaşık testler deneyerek bu sivrisinek fosillerindeki kan örneklerini almayı başarırlar. Dinazorların DNA zinciri bir Afrika kurbasıyla birleştirilerek 65 milyon yıl önce yaşamış bu korkunç yaratıklar yeniden yaratılır. Hammond hükümetten kiraladığı bir adada klonladıkları bu vahşi hayvanlar için elektrikli tellerle çevrili bir hayvanat bahçesi kurmuştur. İhtiyar Hammond, bir hafta sonunda doktor Allen gibi bazı işinde uzman bilimadamlarını Jurassic Park adını verdiği bu hayvanat bahçesini test ettirmek için adaya getirir. Ancak embiryolarını ele geçirmek isteyen biri, güvenlik sistemini devre dışı bırakınca serbest kalan dinazorlar adada dehşet saçmaya başlar."

Elysium: Yeni cennet

Yönetmenliğini Neill Blomkamp'ın yaptığı Elysium: Yeni Cennet filminde Matt Damon, Jodie Foster, William Fichtner, Alice Braga ve Sharlto Copley rol alıyor. Filmin konusu şöyle: "Yıl 2154, insanlar iki sınıfa ayrılıyor. Bir grup çok varlıklı olup Elysium adı verilen bir uzay istasyonunda yaşıyor. Geriye kalanlarsa çok kalabalık bir nüfus olarak çökmüş, yıkılmış dünyada yaşam savaşı veriyorlar. Dünyada yaşayan insanlar umutsuzca gezegenin suç ve yoksulluk ortamından kaçmaya çalışıyorlar ve birçoklarının Elysium'daki medikal imkanlara ihtiyaçları var. Ancak, Elysium'dakiler dünyadan göçü yasaklayan yasalar doğrultusunda yurttaşlarının "lüks" yaşantısını koruyabilmek için her şeyi yapmaya hazırlar. Bu iki dünya arasında eşitiği sağlayabilecek tek kişi ise Elysium'a gitmekten başka çaresi olmayan sıradan bir adam olan Max (Matt Damon). İstemeyerek de olsa Max çok tehlikeli bir görev üstlenerek Elysium'un Sekreteri Delacourt'un (Jodie Foster) güçlerine karşı gelmek zorunda. Ancak, başarılı olduğu takdirde sadece kendi hayatını değil, Dünya'da yaşayan milyonların hayatını da kurtarabilir."

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Ateşli aynasızlar

Sandra Bullock, Kaitlin Olson, Melissa Mccarthy, Thomas Wilson ve Michael Rapaport'un başrollerini paylaştığı aksiyon, komedi tarzı filmin yönetmeni ise Paul Feig.Filmde FBi ajanı olan Katerina James (Sandra Bullock), Rus gangster çetesini çökertmek için ona yeni bir ortak atanır. Ancak bu ortak, Boston polis departmanındaki kaçıklığıyla tanınan Shannon Mullins'dir. Rus çetesini çökertmek için yola çıkacak olan bu iki kafadarın komik maceralarında, başlarına gelen olaylar anlatılıyor.

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Hayallerin ötesinde

Polonya, İngiltere, Portekiz ve Fransa ortak yapımı olan 2012 yapımı dram tarzı filmin yönetmenliğini Andrzej Jakimowski yapıyor. Alexandra Maria Lara, David Atrakchi, Edward Hogg, Melchior Derouet ve Luis Lucas'ın rol aldığı filmin konusu şöyle: "Görme yetisi olmayan Ian, Lizbon'da görme engelli insanlar için özel eğitim veren bir enstitüye eğitmen olarak atanır. Hayat dolu idealist bir insan olan Ian, buradaki öğrencilerine günlük olarak alışılmışın dışında eğitimler vermeye başlar. Mesela destek için baston kullanmayı reddeder, seslerin yankılarının kendilerini yönlendirmesi gerektiğine ve sorunlarının sadece dışarıdaki dünyayı hayal etmekle hallolduğuna inanmaktadır. Kendisi de baston kullanmamasına rağmen, normal bir hayat sürmektedir. Öyle ki gerçekten görme engelli olduğuna inanmakta güçlük çekenler vardır. Öğrencilerine de bu ilginÇ metodları aşılamaya başlar. Enstitüdeki öğrencilerden biri olan Eva da baston kullanmadan yürümeyi istemektedir. Ian onunla birlikte sokaklara atılarak, genç kadını daha önce görmediği bu dünyanın içerisinde farklı bir keşife çıkarır."

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Evdeki yabancılar

Dilek Keser ve Ulaş Güneş Kacargil'in yönettiği Evdeki Yabancılar filminde Ferit Aktuğ, Fatih Al, Cem Bender, Melpo Zarokosta ve Gökçe Sezer başrolleri paylaşıyor. 1990'lı yıllarda Ege bölgesindeki küçük bir sahil kasabasında geçen hikaye, mübadele döneminde doğup, büyüdüğü yerden ayrılıp, Yunanistan'a göç etmek zorunda bırakılmış yaşlı bir Rum kadını olan Agapi'nin hikayesine odaklanan filmin konusu şöyle: "Agapi yıllar sonra 80'li yaşlarına geldiğinde, yıllar önce bırakmak zorunda kaldığı evini aramaya koyuluyor. Yanına genç torunu Elpida'yı da alarak Ege'ye gelen Agapi eski evini bulsa da, ev artık başka birine aittir. Yaşar isimli 30'lu yaşlardaki yeni ev sahibi ve Agapi arasında paylaşılamayan ev, hem geçmişini arayan bir kadını hem de geleceğini kurtarmak isteyen bu adamı ortak noktada buluşturuyor."