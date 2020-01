Sinemalarda bu hafta hangi filmler var?

Efsanevi minik mavi karakterler Şirinler'in maceralarını konu alan "Şirinler-2", Bruce Willis ve Antony Hopkins'in rol aldığı "Red 2" ve Denzel Washington'un başrolünü üstlendiği "Zorlu ikili" ile birlikte bu hafta 6 film gösterimde.

Şirinler 2

Efsanevi minik mavi karakterler ''Şirinler''i ilk kez köylerinden çıkararak, 3 boyutlu olarak beyaz perdeye taşıyan yönetmen Raja Gosnell'in devam filmi "Şirinler-2" meraklılarıyla buluşacak.

Yönetmenliğini Raja Gosnell'in yaptığı "Şirinler 2" filminde, Neil Patrick Harris, Brendan Gleeson, Jayma Mays ile Sofia Vergara oynadı ve seslendirdi.

Film, Türkiye'de Türkçe dublajlı, altyazılı ve 3D seçenekleriyle bugün vizyona girdi.

Şirinler-2'nin konusu özetle şöyle:

"Kötü büyücü Gargamel, bir çift Şirinler benzeri haylaz karakterler yaratıyor ve onlara da Haylazlar ismini vererek, sayelerinde çok güçlü ve büyülü Şirin özünü elde edebilmeyi umuyor. Ancak, Gargamel istediği Şirin özünü sadece gerçek bir Şirin'den alabileceğini ve sadece Şirine'nin bildiği gizli büyülü sözler sayesinde Haylazlar'ın gerçek Şirinler'e dönüşebileceklerini öğrendiğinde Şirine'yi kaçırıyor ve onu dünyanın en büyük büyücüsü olarak milyonların hayranlığını kazandığı Paris'e getiriyor. Şirine'yi kurtarmak için Şirin Baba, Sakar Şirin ve Süslü Şirin'in dünyamıza dönerek insan dostları Patrick ve Grace Winslow ile işbirliği yapmaları gerekiyor. Kendisini her zaman diğer Şirinler'den farklı hisseden Şirine, Yaramazlar Vexy ve Hackus ile yeni bir bağ kurabilecek midir, yoksa Şirinler ona olan sevgilerinin gerçek olduğuna Şirine'yi ikna edebilecekler midir "

Red-2

Yönetmenliğini Robert Schwentke'nin üstlendiği gişe rekortmeni "Red" filminin devamı olan "Red-2", haftanın beklenen filmlerinden...

Eski CIA ajanı Frank Moses emekli olmuştur ve son görevde birlikte çalıştığı arkadaşı Marvin Boggs iddialara göre bu esnada hayatını kaybetmiştir. Bu söylentiler esnasında Frank, kendisinden bir konu hakkında bilgi almaya gelen FBI ajanlarıyla karşılaşır. FBI, yirmi beş yıl önce kullanılan ve o andan itibaren ortadan kaybolan bir nükleer silahla ilgili bilgi toplamaya çalışmaktadır. Nightshade isimli bu görevi araştırmaya ikna olan deneyimli ajanlar, tehlikeli teröristler ve özen ajanlarla mücadele edecekleri bir dünya turuna çıkarlar.

2010 tarihli ve yönetmenliğini Robert Schwentke'nin üstlendiği gişe hiti Red filminin devamı olan yapımda kadroya Bruce Willis ve Mary-Louise Parker'ın yanı sıra Helen Mirren, Anthony Hopkins, Catherine Zeta-Jones ve John Malkovich gibi yıldız isimler eşlik ediyor.

Yönetmenliğini Dean Parisot'ın üstlendiği filmin senaryosu ise bu sefer Erich Hoeber ve Jon Hoeber ikilisine ait.

Zorlu ikili

Baltasar Kormakur'un yönettiği "Zorlu İkili", aksiyon sevenlere keyifli dakikalar yaşatacak. Filmin başrollerini Denzel Washington ve Mark Wahlberg paylaşıyor.

İki rakip büro, bu iki farklı büroda çalışan 2 ajan ve bunların başından geçenlerle ilgili bir aksiyon filmi 2 Guns. Birlikte çalışmak zorunda bırakılan bu iki ajan da, bir diğerinin gizli bir görevde çalışan federal bir ajan olduğundan habersizdir. İşlerinde iyi olan bu ajanlar birbirlerinden habersiz, birbirlerine güvenmeden kendilerine verilen tüm görevleri yerine getirerek, başarılara imza atarlar. Fakat sonunda olanlar olur ve nasıl olduğunu anlamadan son görevlerinde para çalmakla suçlanırken bulurlar kendilerini. Bunun üzerine kendilerini aklamak için ittifak yaparlar. Filmin yönetmenliğini Baltasar Kormákur üstlenirken, başrollerini ise Mark Wahlberg, Denzel Washington paylaşıyor.

Kutsal motorlar

Fransa-Almanya ortak yapımı Leos Carax'ın yönettiği "Kutsal Motorlar" filminde Denis Lavant, Edith Scob, Eva Mendes, Kylie Minogue ve Michel Piccoli rol alıyor.

Cesar o gün her sabah yaptığı gibi işe gitmek için elinde çantası, yaşadığı görkemli malikaneden çıkar, beyaz limuzinine doğru yürür. Çevresindeki korumalar ona eşlik ederken, şoförü Celine kendisine kapıyı açar ve yol boyunca o gün tamamlamaları gerekan randevularından konuşurlar. Cesar eline yaşlı bir kadın peruğu alıp onu düzeltmeye başlayıncaya dek her şey normal gibi görünmektedir. Peki gerçekten her şey bu kadar normal midir?

Fransız sinemacı Leos Carax'ın 13 yıl aradan sonra yeniden yönetmen koltuğuna oturduğu filmi tam bir deneysel sinema süreci. Bir hikayeden diğerine atlayan Cesar karakteri ve onun "randevu" adı altında büründüğü kılıklar, karakterler arasındaki geçişler ve tüm hikayeler boyunca farklı filmlere yapılan göndermeler seyircilerin akılını kurcalayacak boyutta.

Bu filmiyle 65. Cannes Film Festivali'nin yarışmalı bölümüne de katılan yönetmen, kadroya başrol oyuncusu Denis Lavant'ın yanı sıra Kylie Minogue, Eva Mendes, Edith Scob ve Michel Piccoli gibi isimleri de dahil etti.

Zaman yolcuları

Bilim kurgu, komedi ve romantik tarzı "Zaman Yolcuları" filmini Colin Trevorrow yönetti.

Senaryosunu Derek Connolly'nin kaleme aldığı film, "Küçük Gün Işığım / Little Miss Sunshine"ın yapımcılarının imzasını taşıyor.

Filmin başrollerinde kendine özgü bir hayran kitlesi bulunan Mark Duplass ve bağımsız sinemanın yükselişteki güzel yıldızı Aubrey Plaza Aubrey Plaza ve "New Girl" dizisinden tanınan Jake Johnson bulunuyor.

Dabbe: Cin çarpması

Haftanın vizyona giren tek Türk yapımı filmi "Dabbe: Cin Çarpması"... Senaryosu yazan Hasan Karacadağ'ın yönettiği filmde, Irmak Örnek, Sultan Köroğlu Kılıç, Elçin Atamgüç ve Sabriye Günüç rol alıyor.

Evlilik hazırlıkları yapmakta olan Kübra, kına gecesinde cinlerin saldırısına uğrar ve bedeni tanımlanmayan varlıklar tarafından ele geçirilir. Başına gelen bu esrarengiz olay yaşadığı köy Kıbledere için yeni bir şey değildir. Bu gizemli köy geçmişte define arama olayları sırasında lanetli bir olay yaşamış ve bu lanet adeta üzerine yapışmıştır. Kübra'yı tedavi etmek için yola çıkan Ebru isimli bir psikiyatrist aynı zamanda Kübra'nın eski bir arkadaşıdır. Psikiyatrist Ebru, bu tür vakalarda halkın ilk olarak başvurduğu cin çıkaran hocalardan biriyle birlikte çalışacak; Cinci Faruk Akat olarak tanınan bu adamın cin çıkarma seansı sırasında genç kıza yaptıklarını kayıt altına alıp inceleyecektir. Böylece din ve bilimsel çözümler karşı karşıya gelir. Başlarda her şey yolunda gitse de köyün geçmişinde yaşanan olayların laneti herkesin yakasına yapışacaktır.

Senarist ve yönetmen Hasan Karacadağ'ın ilk Dabbe filmiyle başladığı "insanlara musallat olan cin" temalı filmlerinin son halkası olan Dabbe: Cin Çarpması, önceki filmleriyle benzer temalar üzerinden gidiyor.