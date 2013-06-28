Sinemalarda bu hafta hangi filmler var?

Gus Van Sant'ın İstanbul Film Festivali'nde de gösterilen son filmi 'Kayıp Umutlar', gerilim türüne farklı bir yorum getiren 'Dünya: Yeni Başlangıç,' 8 yönetmenin imzasıyla beyaz perdeye taşınan 'Dehşet Kaseti-VHS' ile birlikte 6 yeni film gösterimde



Kayıp Umutlar

Gus Van Sant'ın yönettiği "Kayıp Umutlar" filminde, Matt Damon, John Krasinski, Frances McDormand ile Rosemarie Dewitt'in rol aldı.

Senaryosu Dave Eggers'ın öyküsünden John Krasinski ve Matt Damon tarafından uyarlanan filmde, bir enerji şirketinde çalışan iki iş arkadaşının, ekonomik krizden çok etkilenen bir kasaba halkına yer altındaki değerli doğalgaz kaynaklarının kullanımı için sundukları teklife bazı kişilerin direnmesi konu ediliyor.

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Dünya: Yeni Başlangıç

Gerilim türüne farklı bir yorum getiren M. Night Shyamalan'ın yönettiği, "Dünya: Yeni Başlangıç" filminin başrollerinde Will Smith ve oğlu Jaden Smith yer aldı.

Hikayesi kurgusal bir dünyada geçen filmin konusu şöyle:

"Dünya terk edilmiş, insanlar artık yaşamlarını başka gezegenlerde sürdürmeye başlamıştır. Dünyaya yaptıkları bir yolculuk sırasında uzay gemileri arızalanan küçük Kitai ve babası Jack, burada tuhaf yaratıklar ve korku dolu tehlikeli olaylarla mücadele etmek zorunda kalır."

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Dehşet kaseti-VHS

İlk filmin devam niteliğinde olan "Dehşet Kaseti-VHS", kayıp bir öğrenciyi arayan iki dedektifin yaşadıklarını beyaz perdeye taşıyor.

Simon Barrett, Jason Eisener, Gareth Evans, Gregg Hale, Eduardo Sanchez, Timo Tjahjanto ve Adam Wingard'ın yönettiği korku ve gerilim filmi, 5 ayrı bölümden oluşuyor.

Kayıp bir öğrenciyi arayan iki özel dedektif öğrencinin terk edilmiş evde buldukları VHS kasetleri koleksiyonunda karşılaştıkları tüyler ürpertici ve sıra dışı görüntülerin yer aldığı filmde, Oka Antara, Kelsy Abbott , Hannah Al Rashid , Fachry Albar, Devon Brookshire rol alıyor.

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Ölüm kapanı

Kim Tae Kyung imzasını taşıyan "Ölüm Kapanı" filminde, Bo-yeong Park, Won Joo, Byeol Kang, Lee Malg Eum, Choi Ji Heon rol alıyor.

Gerilim, korku türündeki filmin konusu şöyle:

"Jeong-Mi, anne ve babasının ülkeyi terk etmesinden sonra ablası See-Hee ile yaşamaya başlamıştır. İnternetten ev yapımı videolar indirip izlemeye meraklıdır. Bir arkadaşının yardımıyla yasaklanmış bir videoyu illegal olarak ele geçirir. Fakat çok kısa bir zaman sonra videoyu izleyen herkesin başına kötü şeyler gelmeye başlar."

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Hayalet öğrenciler

Hayaletleri görmek ve onlarla konuşabilmek gibi özel yeteneklere sahip bir öğretmenin bir grup hayalete, liseden mezun olabilmeleri için yardım etmesini konu alan "Hayalet Öğrenciler" filminin yönetmen koltuğuna Javier Ruiz Caldera oturdu.

Cristobal Garrido ve Adolfo Valor'un kaleme aldığı filmde, Alexandra Jimenez, Silvia Abril, Carlos Areces, Ana Fernández, Raul Arevalo rol aldı.

Komedi türündeki filmin konusu şöyle:

"Modesto öğretmenlik yapmaktadır ve bazen ölülerle iletişime geçebilmektedir. Bu yüzden psikiyatristlere tonlarca para döken Modesto, birçok okuldan da bu yüzden kovulmuştur. Sonunda kendine bir lisede iş bulan Modesto'nun görevi 5 öğrencinin son sınıfı bitirmelerine yardım etmektir ama işi hiç de kolay olmayacaktır. Çünkü bu 5 öğrenci 20 seneden uzun zamandır ölüdür."

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Aşk taktikleri

Raphael Personnaz, Charlotte Le Bon, Jerome Commandeur ile Camelia Jordana'nın rol aldığı "Aşk Taktikleri"nin yönetmenliğini, Clement Michel üstlendi.

Filmde, hayallerindeki kadını elde edebilmek için iyi bir aile babası olabileceğini kanıtlayan erkeğin tüm boşanmış annelerin dikkatini çekmesi konu ediliyor.