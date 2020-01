Sinemalarda bu hafta hangi filmler var?

"Tabutta Rövaşata", "Filler ve Çimen", "Cenneti Beklerken" ve "Nokta" filmleriyle başarı kazanan yönetmen Derviş Zaim'in kamerasını Burdur'un Hasanpaşa köyüne çevirdiği "Devir", bu hafta vizyona girecek.

Çekimlerine 2011 yılının ağustos ayında başlanan filmde, Zaim, önceki filmlerinden farklı olarak profesyonel oyuncu kadrosuyla çalışmamayı tercih etti.

Bu hafta vizyona girecek diğer yerli film ise Avni Kütükoğlu’nun yönettiği, Yunus Günce, Abdullah Şahin, Suavi Eren ile Meral Kaplan’ın oynadığı "Ateşteki Kağıtlar".



"Fantastik, masalsı ve sıra dışı" bir film vaadiyle sinemaseverleri salonlara çağıran filmin senaryosunu Esef Özfırıncı yazdı, müziklerini Can Bener ile Kayhan Yakarlar yaptı.

Bu hafta komediseverleri, "Felekten Bir Gece" ya da orijinal adıyla "The Hangover" serisinin "epik finali" bekliyor.



Todd Phillips’in yönettiği ABD yapımı serinin üçüncü filminde, Bradley Cooper, Ed Helms, Zach Galifianakis ile Justin Bartha rol alıyor.

Roman Coppola’nın senaryosunu yazdığı, yönettiği ve prodüktörlüğünü üstlendiği, Charlie Sheen, Jason Schwartzman, Bill Murray ile Patricia Arquette’nin oynadığı ABD yapımı "Erkek Aklı", haftanın diğer komedi filmi.

Sihirbazlık şovları yapan bir grubun banka soygununu anlatan orijinal adı "Now You See Me" olan "Sihirbazlar Çetesi", bu hafta seyirciyle buluşacak.



Louis Leterrier’in yönettiği ABD yapımı filmde, Michael Caine, Morgan Freeman, Jesse Eisenberg ile Mark Ruffalo rol alıyor.

Bu hafta vizyona giren "Karanlıktan Gelen" (Dark Skies), gerilimseverleri sinema salonlarına bekliyor.



Scott Stewart’ın yönettiği filmde, Keri Russell, Josh Hamilton, Dakota Goyo ile Kadan Rockett’in oynuyor.

Daniel Fridell'in yönettiği ABD yapımı 3 boyutlu korku filmi "Daire 1303", bu hafta vizyona girecek.



Filmde, Rebecca De Mornay, Mischa Barton, John Diehl, Robert Blanche, Julianne Michelle rol alıyor.

Üç boyutlu animasyon "Doğal Kahramanlar" izleyiciyle buluşacak.



Chris Wedge'nin yönettiği filmde, Türkçe seslendirmeleri, Emre Törün, Kutay Kırşehirlioğlu, Seda Özelsoy ile Aydoğan Temel yaptı.