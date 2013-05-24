Sinemalarda bu hafta hangi filmler var?

Belgesel, biyografi ve müzikal türündeki 'Bir Şarkının Peşinde'yi, Malik Bendjelloul yazıp yönetti.

1970'li yılların başlarında farkında olmadan bir müzik efsanesine dönüşen Detroitli bir yerel müzisyenin hikayesini ele alan filmde, Sixto Rodriguez'in efsaneleşme ve ortadan kaybolma sürecini işleniyor. Sixto Rodriguez takdir edilmiş ama iyi satmamış iki albümü olan Detroit’li bir folk şarkıcısıdır. Ancak Rodriguez’in bilmediği bir şey vardır: müzik kariyeri Güney Afrika’da aktif olarak devam etmektedir. Orada bir pop müzik ikonu ve genç nesillerin ilham kaynağı olmuştur.

Yönetmenliğini François Ozon'un yaptığı 'Evde' filminin başrollerini Fabrice Luchini, Ernst Umhauer ve Kristin Scott paylaşıyor.



Yaşıtlarının çok üzerinde bir yazma yeteneği olan Claude, sınıftaki arkadaşı Rapha’nın ailesi ile ilgili mahrem bilgileri de içeren etkileyici bir kompozisyon yazmıştır. Claude, edebiyat öğretmeninin önerisi üzerine kompozisyonlara devam etmeye karar verir. Ancak yazılan kompozisyonlar Rapha’nın ailesi içinde büyük bir karmaşaya neden olur.

Boris Vian'ın romanından uyarlanan 'Güllerin Köpüğü' filminde Audrey Tautou, Omar Sy, Romain Duris, Gad Elmaleh ve Alain Chabat'ın rol alıyor.



“Sil Baştan / Eternal Sunshine of the Spotless Mind” filminin yönetmeni Michel Gondry’nin yönettiği filmde Colin, Chloé ile tanışır ve ona çılgınca âşık olur. Fakat Chloé akciğerinde çıkan nilüfer çiçeği yüzünden hastalanınca, bu masalsı evliliğin seyri değişir. Nilüfer çiçeğini korkutup soldurmak için, Colin’in ona çiçekler getirmesi gerekir. Bohem bir hayat yaşayan ve günlerin farklı icatlarını hayata geçirmeye çalışmakla geçiren Colin’in dostları para kazanması için ona yardım ederler. ‘Günlerin Köpüğü’ insanın kaybettikleri ile olduğu kadar kazandıklarıyla da ilgileniyor; film aşk, sadakat, umut ve mizah arasında gidip geliyor.

Mira Nair'in yönetmen koltuğuna oturduğu filmde, 'Zoraki Radikal' filminde Wall Street ve Amerikan rüyasının beklenenin ya da düşünülenin aksine pembe ve hayal dolu görünümünün ardında aslında birçok vazgeçiş başarının kaybedilmesi anlatılıyor.



Cengiz Khan, geleceği parlak, yetenekli, Pakistan doğumlu bir gençtir. Üniversiteden mezun olduktan sonra analist olarak başarılı bir kariyer yapar. Aşkı güzel fotoğrafçı Erica’da bulur, fakat 9 Eylül saldırılarından sonra hayatı altüst olur. Amerika’daki ırkçı önyargılarla karşı karşıya kalınca memleketinde radikal bir üniversitede profesör olur.



Filmde, Kate Hudson, Liev Schreiber, Kiefer Sutherland ve Nelsan Ellis'in yanı sıra Haluk Bilginer de izleyici karşısına çıkacak.

Haftanın komedi ve romantik türündeki 'Sadece Aşk' filmini Susanne Bier yönetti.



Pierce Brosnan, Kim Bodnia ve Trine Dyrholm'un başrollerini paylaştığı filmin konusu şöyle: İda sıradan bir hayat süren bir kuafördür. Kanser olduğunu öğrenince tedaviye başlar ve tedavi sırasında saçlarını kaybetmesi nedeniyle kocası tarafından aldatıldığını öğrenmesi onu çok sarsar. Ancak İda, kızının düğünü için yaptığı İtalya yolculuğunda dul bir adamla tanışır.

Lee Toland Krieger'in yönetmenliğini üstlendiği dram ve komedi türündeki 'Vazgeçmen Senden' filminde, Rashida Jones, Andy Samberg, Elijah Wood, Rebecca Dayan, Chris Messina izleyici karşısına çıkacak.



Filmde, ayrılmalarına rağmen ayrı kalamayan bir çiftin hikayesi izlenebilecek. Filmde Celeste ve Jesse genç yaşta evlenmişlerdir. Fakat bir gün boşanma kararı alırlar. Buna rağmen her anlarını birlikte geçirmeye devam ederler. Bu olay çevrelerindekilere ne kadar garip gelse de Celeste ve Jesse bu durumdan gayet memnundur. Ta ki bir gün birisi için aşk kapıyı yeniden çalıncaya kadar.

Dram severleri sinema salonlarına çekmeyi hedefleyen 'Kollarımda Kal' filminde yönetmenliği Marion Laine üstlendi.



Tanınmış ve kendilerini işlerine adayan iki cerrah olan Mila ve Javier'ın 10 yıldan uzun süredir birbirlerine delicesine aşık olmaları, duydukları sıra dışı aşkı korumak için gösterdikleri özen ve sonrasında ilişkileri tehlikeyi girince verdikleri mücadeleyi anlatan filmde, Juliette Binoche, Edgar Ramirez, Aurelia Petit, Hippolyte Girardot, Amandine Dewasmes rol aldı.

Rio Soygunu'nun dünya çapındaki gişe başarısının üstüne inşa edilen, aksiyonu, akrobasiyi ve hikayeyi daha da yükseklere çıkaran 'Hızlı ve Öfkeli 6' filmiyle Justin Lin, dördüncü kez yönetmen koltuğuna oturdu.



Vin Diesel ve Paul Walker'ın sinema tarihine soygun ve araba kovalamacası olarak geçen ünlü serisinin son halkası olan filmin konusu şöyle: Dom ve Brian'ın, Rio soygunu oldukça kilit bir ismin çetesini çökertip ekibe 100 milyon dolar kazandırdıklarından beri çok paraları olsa da aileden ve yuvadan uzak hayat bir süre sonra zor gelir. Bu arada Hobbs dünyada 12 ülkeye yayılmış bir suç organizasyonu araştırmaya başlar. Bu örgüt her biri birer ölüm makinesi olan paralı askerlerden oluşmaktadır ve örgütün ikinci lideri ise Dom'un öldüğünü sandığı eski aşkı Letty'den başkası değildir. Adamlarla kapışmanın tek yolu onları kendi seviyelerine, yani sokaklara çekmektir. Hobbs, Dom'a takımını Londra'da yeniden toplamasını teklif eder, karşılığında ise haklarındaki tüm dava dosyaları ve suçlamalar düşürülüp eve geri dönmeyi, ailelerine kavuşmayı vaat eder.

Yönetmenliğini Serli Seta Nişanyan'ın üstlendiği 'Kral Yolu' filmi, çocuk izleyicileri sinema salonlarına çekmeyi hedefliyor.



Doğa Rutkay, Nilgün Belgün, Yonca Evcimik, Arda Esen, Çetin Altay'ın rol aldığı komedi ve macera türündeki filmde, anne ve babası arkeolog olan 10-11 yaşlarında bir çocuğun dedesiyle İstanbul'da başlayıp Erdemli'de devam eden macerası konu ediliyor.