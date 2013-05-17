Sinemalarda bu hafta hangi filmler var?

ABD'li yazar F. Scott Fitzgerald'ın aynı adlı romanından uyarlanan "Muhteşem Gatsby" filminin senaryosunu, Francis Ford Coppola, Baz Luhrmann ve Craig Pearce yazdı.

Oyuncu kadrosunda DiCaprio'nun yanı sıra Tobey Maguire, Carey Mulligan, Amitabh Bachchan ve Callan Mcauliffe'ın yer aldığı film, 3D olarak çekildi.





Yönetmenliğini ve senaristliğini uzun bir aradan sonra sinemaya dönen Tunç Okan'ın yaptığı dram türündeki "Umut Üzümleri"nin başrollerinde Ahmet Mekin, Yetkin Dikinciler ve Altan Erkekli yer alıyor.





Scott Moore ve Jon Lucas'ın senaryosunu yazıp yönettiği komedi türündeki "Çılgın Doğum Günü"nün başrollerini, Justin Chon, Jonathan Keltz, François Chau, Sarah Wright ve Miles Teller üstleniyor.





Güney Kore yapımı "Korku Hikayeleri"nde, 4 farklı yönetmen ve 10 başrol oyuncu görev aldı. Genç bir kadının bir psikopat tarafından kaçırılmasının ardından anlatılan 4 ayrı hikayenin işlendiği film, korku sevenleri sinema salonlarına çekmeyi hedefliyor.





Usta aktör Dustin Hoffman'ın ilk kez yönetmen koltuğunda oturduğu "Dörtlü"nün senaryosunu, Ronald Harwood kendi tiyatro oyunundan uyarladı.



Filmin başrollerinde Michael Gambon, Maggie Smith, Billy Connolly, Michael Byrne ve Tom Courtenay yer alıyor.





Yönetmenliğini Tolga Baş'ın üstlendiği "Koğuş Akademisi"nin başrollerini, Salih Kalyon, Çetin Altay, Erdal Tosun, Umut Oğuz, Turgut Tunçalp ve Arzu Yanardağ paylaşıyor.



Senaryosunu Yücel Öztürk'ün yazdığı filmin kadrosunda, Erkan Can ve Pascal Nouma da konuk oyuncu olarak yer alıyor.

Avusturya yapımı "Güzelliğin On Par' Etmez"i, "Kick-Off" adlı belgeseliyle yurt dışındaki festivallerde başarılar elde eden Hüseyin Tabak yönetti.



Başrollerinde Nazmi Kırık, Abdulkadir Tuncer, Lale Yavaş, Yüşa Durak ve Susi Stach yer alıyor.



"Dehşet Treni"nin yönetmeni Ryuhei Kitamura'nın yeni filmi "Herkes Ölecek"in ilk gösterimi, Toronto Film Festivali'nde yapıldı.



Senaryosunu David Cohen'in kaleme aldığı korku-gerilim türündeki filmde, Luke Evans, Adelaide Clemens ve Derek Magyar izleyici karşısına çıkıyor.

Yönetmenliğini ve senaristliğini Bernardo Bertolucci'nin üstlendiği İtalyan yapımı "Ben ve Sen"in başrollerinde Pippo Delbono, Tea Falco, Veronica Lazar, Sonia Bergamasco ve Jacopo Olmo Antinori seyirciyle buluşuyor.