Sinemalarda bu hafta hangi filmler var?

"Gitme Baba" bu hafta vizyona girecek yerli filmler arasında yerini alıyor. Yönetmenliğini Ahmet Sönmez Dram'ın üstlendiği filmde, Şenay Gürler, Vural Çelik, Mustafa Uğurlu, Mesut Akusta ve Gökhan Mete rol alıyor.



Senaristliğini ve yapımcılığını Çiğdem Suyolcu'nun yaptığı dram türündeki filmde, 1995'te Kuşadası Belediye Başkanı olan Lütfi Suyolcu'nun, rant kavgası sonrası mafya tarafından öldürülmesi ele alınıyor. Eski belediye başkanının hayatını anlatan film projesini, sinema ve oyunculuk eğitimi alan kızı Çiğdem Suyolcu hayata geçirdi.

Haftanın yabancı yapımlarından biri olan "Barfi: Aşkın Dile İhtiyacı Yoktur" adlı film, bugün izleyicisiyle buluşuyor.



Yönetmenlik koltuğuna Anurag Basu'nun oturduğu filmde, Priyanka Chopra, Ranbir Kapoor, Ileana D'Cruz, Saurabh Shukla ve Ashish Vidyarthi oynuyor. Senaryosunu Anurag Basu ve Sanjeev Dutta yaptığı, 2012 - Hindistan yapımı film, dram, komedi ve romantik türünde. Filmde, "Barfi" adında hem işitme hem de konuşma özürlü bir gencin hayat hikayesi ve başından geçen olaylar anlatılıyor.

Yönetmenliğini ve senaristliğini Harmony Korine'nin üstlendiği, dram ve komedi türündeki "Bahar Tatili" adlı film, haftanın önemli yabancı yapıtlar arasına yerini aldı.



James Franco, Vanessa Hudgens, Selena Gomez, Ashley Benson ve Heather Morris'in rol aldığı filmde, üniversite öğrencisi dört arkadaşın bahar tatillerini finanse etmek için uçuk bir plan yapması hikaye ediliyor.

Haftanın yabancı filmleri arasında olan "Kod Adı: Olympus" da bugün vizyona giriyor. 2013 - ABD yapımı, aksiyon türündeki filmin yönetmenliğini Antoine Fuqua üstleniyor. Morgan Freeman, Gerard Butler, Aaron Eckhart, Radha Mitchell ve Ashley Judd'un izleyici karşısına geçtiği filmin senaristliğini Katrin Benedikt ve Creighton Rothenberger üstlendi.



Filmin özeti ise şöyle: Mike Banning, Amerika Birleşik Devletleri'ne bağlı çalışan, özel kuvvetler biriminde görevli bir gizli güvenlik ajanıdır. Başkan ve eşi bir davete giderlerken yolda kaza olur. Banning'in tek bir ismi kurtarma şansı vardır, o da tercihini Başkan'dan yana kullanır ve eşini feda eder. Olay sonrası herkes Mike'ın doğru yaptığını söylese de Mike saha görevinden alınır ve ona masa başı bir iş verilir. Fakat ABD'yi büyük bir saldırı bekliyordur. İçeriden ajanların yönettiği terörist bir eylemle, Beyaz Saray saldırıya uğrar. Başkan esir alınır. Artık başkanın kurtuluşu Mike'ın kurtarma operasyonuna bağlıdır.

"Bernie'nin Suçu Ne?" adlı film de bugün vizyonda gösterime girecek. Aksiyon ve komedi türünde Amerikan yapımı olan filmin yönetmenliğini Richard Linklater yaptı.



Jack Black, Matthew McConaughey, Shirley MacLaine, Juli Erickson, Tommy G. Kendrick'in rol aldığı filmin senaryosunu, Richard Linklater ve Skip Hollandsworth yazdı.

"Kimlik Hırsızı" da haftanın vizyonda olacak yabancı yapımları arasında. 2013 Amerikan yapımı olan komedi türündeki filmin yönetmeni Seth Gordon. Amanda Peet, Jason Bateman, John Cho, Jon Favreau, Melissa Mccarthy'nin oynadığı filmin senaristliğini Craig Mazin yaptı.



Yapımcısı Jason Bateman olan filmin konusu ise şöyle: Ünlü yıldızların yer adığı komedi filmi Kimlik Hırsızı'nda başrollerde Patrondan Kurtulma Sanatı (Horrible Bosses) filminden Jason Bateman ile Bridesmaids filminden Melissa McCarthy oynuyor. Adam, kimliği çalındıktan sonra kötü kredi notunu düzeltmeye çalışırken ne kadar çileden çıkabileceğini gösterir. Sınırsız para, perakende kraliçesi Diana (McCarthy)'nın Miami'nin banliyölerinde hayatını yaşamasına olanak vermiştir. Fakat bu alışveriş çılgınlığına para sağlamak için kullandığı kimlikte bir başkasının adı yazmaktadır ve bu kimlik, Birleşik Devletlerin diğer ucunda yaşayan bir müşteri temsilcisine aittir. Kimliğin sahibi olan Sandy Bigelow Patterson'un dolandırıcıyı yakalamak için sadece bir haftası vardır.

Yönetmenliğini Ed Gass-Donnelly'nin yaptığı "Son Ayin Bölüm 2" adlı filmde, Muse Watson, Ashley Bell, Spencer Treat Clark, David Jensen, Louis Herthum rol alıyor.



Senaryosunu Damien Chazelle'nin yazdığı korku ve gerilim türündeki filmde, dünya çapında 70 milyon dolar hasılat yapan "The Last Exorcism"in devam filmini daha korkutucu bir şekilde izleyiciyle buluşturuyor. İlk filmin kaldığı yerden devam eden ikinci filmde şeytani bir ritüel sırasında bir tarikat aracılığıyla şeytani bir bebek doğuran Nell Sweetzer oradan kaçtıktan sonra üstü başı kir içinde ve korkmuş bir şekilde ormanda bulunması izlenecek.

Yerli yapımlar arasında yerini alan "Eksik Sayfalar" bu hafta sinemaseverlerle buluşacak. Gerilim türündeki filmin yönetmenliğini Ozan Çobanoğlu yaptı. Oyuncular arasında Hüseyin Avni Danyal, Tolga Güleç, Tuvana Türkay, Soydan Soydaş'ın oynadığı filmin senaristliğini Soydan Soydaş üstlendi.



Filmde sekiz üst düzey yöneticinin dolandırıcılık suçlarıyla yargılanması ve bu yargı sürecinde, bir gün kendilerini daha önce hiç görmedikleri bir ofiste bulması anlatılıyor.

Pedro Almodovar'ın 32. İstanbul Film Festivali'nin açılışında gösterilen son filmi "Aklımı Oynatacağım"da Penelope Cruz, Antonio Banderas, Paz Vega, Lola Duenas ve Javier Camara rol alıyor.



Senaryosunu Pedro Almodovar'ın yazdığı filmin konusu ise şöyle: Meksika'ya doğru yola çıkmış olan bir yolcu uçağının iniş takımları açılmamaktadır. Uçak acil iniş yapmak üzere kalktığı havalimanına geri döner, ancak depodaki fazla yakıtı yakmak için birkaç saat boyunca İspanya üzerinde daireler çizmeye başlar. Uçuş ekibi durumu yolculardan saklamaya çalışsa da, çok geçmeden Business Class'ta oturan yolcular durumu fark eder. Kabin görevlileri uçakta oluşan paniği engellemek için yolcuları sarhoş edip uyutmaya çalışırlar. Uçak içinde giderek artan heyecan, alkol ve adrenalinin de etkisiyle, ekip ve yolcular arasında izleyicileri kahkahalara boğacak beklenmedik olaylar filizlenir.