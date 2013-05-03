Sinemalarda bu hafta hangi filmler var?

Bu hafta, Iron Man 3'te dünyanın en sevdiği milyarder mucit süper kahraman Tony Stark, ya da diğer adıyla “Iron Man”’in beyazperdedeki destansı maceraları devam ediyor.

Iron Man 3, Tony Stark’ı gücü sınırsız olan bir düşmanla karşı karşıya getiriyor. Stark, özel hayatının düşmanı tarafından yok edildiğini anlayınca bu işin sorumlularını bulmak için yürekleri burkan bir arayışa soyunuyor. Bu yolculuk her anıyla onun cesaretini sınıyor. Köşeye sıkışan Stark’ın en yakınlarını korumak için tek şansı zekasına ve içgüdülerine güvenerek kendi yetenekleriyle hayatta kalmaktır. Bu yolda savaşırken Stark, kafasını uzun zamandır kurcalayan şu sorunun cevabını bulur: Adam mıdır kıyafeti kıyafet yapan yoksa kıyafet midir adamı adam yapan?

“Iron Man 3”ün başrollerini Robert Downey Jr., Gwyneth Paltrow, Don Cheadle, Guy Pearce, Rebecca Hall, Stephanie Szostak, James Badge Dale, Jon Favreau ve Ben Kingsley paylaşıyor.

Craig Davidson'ın kısa hikayesinden uyarlanan, Jacques Audiard'ın yönettiği 'Pas ve Kemik' filminde başrolleri Marion Cotillard ve Matthias Schoenaerts paylaşıyor.



Katil balina eğitmeni olan Stephanie ile 5 yaşındaki oğlunu kaybettikten sonra kimsesiz, evsiz ve parasız kalan Ali'nin yolları bir gece kulübünde çıkan kavga sonrası tesadüfen kesişir. Aslında tamamen ayrı dünyaların insanı olan Stephanie ve Ali'ye kader bir oyun daha oynar. Ulaşılmaz gibi görünen Stephanie akvaryumdaki bir kaza sonucu kötürüm kalır ve Ali ömrünün geri kalanını Stephanie'nın mutlu olmasına adar.

Al Pacino, Christopher Walken, Katheryn Winnick, Julianna Margulies, Alan Arkin'in başrollerinde yer aldığı komedi ve suç türündeki "Eski Dostlar"ın yönetmen koltuğunda Fisher Stevens var.



Filmde; Val, hapisten yirmisekiz yıl sonra yeni çıkmıştır. En iyi arkadaşı Doc, Val’ı o gün, onu yalnız bırakmamak adına hapishane çıkışı karşılar. Doc ve Val yıllar sonra tekrar iyi bir ikili olup aralarına Hirsch’i de alırlar. Bu üç arkadaş yıllar geçmiş olsa da eskiden oldukları gibi ayrılmaz bir üçlü olurlar. İlerlemiş yaşlarına rağmen hâlâ suç işleme potansiyeline sahiptirler.

Finlandiya-İsviçre ortak yapımı olan dram türündeki "Neredesin Süpermen"in yönetmenliğini Karzan Kader üstlendi.



Başrollerini Sarwar Fazil ile Zamand Taha'nın paylaştığı film, 1990'lı yılların başında Kuzey Irak'taki bir Kürt köyünde yaşayan 10 yaşındaki Dana ve 6 yaşındaki Zana adlı iki kardeşin hikayesini konu alıyor.



10 yaşındaki Dana ve 6 yaşındaki Zana, doksanlı yılların başında Kuzey Irak’taki bir Kürt köyünde yaşayan iki kardeştir. Benzersiz hayal güçleri sayesinde yaşama tutunan iki öksüz kardeşin hayatı, köyde seyrettikleri Süpermen filminin ardından ilginç bir hal alır. Süpermen’e hayran olan iki kafadar, ne pahasına olursan olsun gidip bu hiçbir şeyin yenemediği adamı bulmaya karar verirler.

Yönetmenliğini David Charhon'un yaptığı komedi filmi "Zoraki İkili"nin başrolünde Omar Sy, Sabrina Ouazani, Lionel Abelanski, Zabou Breitman, Andre Marcon yer alıyor.



Birbirlerine tamamen zıt karakterler olan iki dedektifin komik maceralarını anlatan filmde Omar Sy, varoş mahallelerde görev alan Osman adında bir polisi canlandırıyor. Osman peşinde olduğu bir kumar çetesini yakalamak için bir takım dalaverelerle kendini suç departmanının şefi olmak üzere olan seçkin bir polis François’nın ortağı yapar. Tek amacı suya sabuna dokunmadan üstlerine doğru imajı vermek olan François’nın şimdi terfisi konusunda önünde tek bir engel vardır: Burnunu her şeye sokan Osman. Küçük bir çetenin peşinde olduğunu zanneden bu uyumsuz ikili istemeden de olsa zamanla kendilerini ülkenin en büyük suç ağını çökertmek için giriştikleri bir maceranın ortasında bulacaktır.

Haftanın tek animasyon fimi ise Max Maceraları: 3 Dinoterra. Karakterleri Yekta Kopan, Hülya Avşar ve Kenan Doğulu'nun seslendirdiği animasyon filmin konusu şöyle:



Gölgelerin Efendisi, Aslan Max'ın kristalleri ele geçirmesini bir kez daha başarıyla engelledikten sonra, bu kez çok daha güçlü olan Dinozor Kristalleri'nin varlığını öğrenerek geri döner. Gölgelerin Efendisi bu kristalleri kötü niyetleri için kullanmak üzere ele geçirmeyi planlamaktadır. Oysa kristalleri ele geçirmesi oldukça zor olacaktır; çünkü bu kristaller yalnızca dinozorların ait olduğu tarih öncesi çağda bulunabilmektedir.

Beyaz perdede bu hafta vizyona girecek olan bir diğer Türk filmi de "Muhalif Başkan". Ferhan Şensoy, Dost Elver, Serkan Kuru, Ali Uyandıran, Meltem Parlak'ın oyuncu kadrosunda yer aldığı filmin yönetmenliğini Yüksel Torun yaptı.

Kadir Doğulu, Emre Sungur, Bülent Çolak, Nuri Alço, Haldun Boysan, Müge Boz, Coşkun Göğen'in başrolünde yer aldığı komedi türündeki "Bir Hikayem Var" adlı filmin senaryosunu ve yönetmenliğini Talip Karamahmutoğlu üstlendi.



Film, kendi filmini çekme hayaliyle en yakın arkadaşları Okay ve Aras ile yola koyulan Mert'in yaşadıklarını anlatıyor.

"Bir Gevrek Bir Boyoz İki de Kumru" adlı filmin yönetmenliğini, senaryosunu da yazan Osman Dikiciler üstlendi. Selen Seyven, Melih Ekener, Ogün Kaptanoğlu, Funda Şirinkal, Ali'nın başrollerini paylaştığını film, 1955'te İzmir'i terk ederek Selanik'e gitmek zorunda kalan Hristo'nun yaşadıklarını konu alıyor.