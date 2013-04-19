Sinemalarda bu hafta hangi filmler var?

Yönetmenliğini ve senaristliğini Filiz Alpgezmen'in yaptığı "Yabancı" izleyicilerle buluşuyor.

Dram türündeki filmde Sezin Akbaşoğulları, Caner Cindoruk, Serkan Keskin, Selen Uçer, Enginay Gültekin rol alırken, filmde, babasının cenazesine katılmak için Paris'ten İstanbul'a gelen genç bir kadının hikayesi anlatılıyor.

1980 darbesi sonrası yurt dışına mecburen iltica eden bir anne-babanın kızı olan Özgür, Paris'te doğup büyümüş ve arada geçen 30 yıl boyunca Türkiye'yi ve İstanbul'u hiç görmemiş tanımamıştır. Annesi zaten o küçükken ölen Özgür'ü babası büyütmüştür fakat o da vefat eder. Ölüm haberiyle yıkılan Özgür babasından kalan bir mektubu bulunca çok etkilenir ve onun son arzusunu, ülkesine gömülme isteğini yerine getirmek için İstanbul yollarına düşer. Ama Türkiye'de hiç de hazırlıklı olmadığı sürprizlerle karşılaşacaktır. Özgür bir başına olduğu bu topraklarda yardım almak için annesinin akrabalarına ulaşır. Ona destek olsalar da onlar da bürokrasiye karşı çaresiz kalırlar. Bu arada tanıştığı Ferhat vazgeçmemesi için Özgür’e destek olur, tüm olası yolları zorlar. Babasının akrabalarına ulaşması için Özgür'e yardımcı olur...



Yönetmenliğini Levent İnanır2ın üstlendiği "Karayel Poyraz" filmi haftanın diğer yerli yapımı.



Oyuncu kadrosunda Yüksel Arıcı, Numan Çakır, Hikmet Karagöz, Yıldırım Beyazıt, Soner Arıca'nın yer aldığı filmin senaryosunu Levent İnanır ve Yıldırım Bayazıt yazdı. Komedi-dram türündeki filmde, İstanbul'dan Karadeniz bölgesine giden farklı ideolojideki gençlerin yaşamı konu ediliyor.

"Teksas Katliamı 3D" filminin yönetmen koltuğunda John Luessenhop oturuyor.



Alexandra Daddario, Tania Raymonde, Thom Barry, Bill Moseley ve Shaun Sipos'un izleyici karşısına çıkacağı gerilim türündeki filmin senaryosunu Debra Sullivan, Stephen Susco ve Adam Marcus kaleme aldı.



ABD yapımı filmin konusu şöyle: "Uzun zaman önce Teksas'ta küçük bir kasabada beş gencin başına bir felaket geldi. Korku ve dehşetin o gün gördükleri kadarını tahmin bile edemezlerdi. İçlerinden sadece biri hikayeyi anlatmak için kaçabilecekti ve onun sağ kalışı bu tarifsiz dehşete görünürde son verecek bir olaylar zincirini tetikleyecekti. Az sayıda insanın bildiği, kurtulan bir kişi daha olduğuydu. Bir bebek bu delilikten saklanmış, o gün olanlardan ve kökeninden habersiz büyümüştü. Yıllar sonra, bir yetişkin olan Heather Miller hiç bilmediği bir büyükanneden kalan mirasını almak için doğduğu yere çağrılır. Heather, arkadaşları Nikki, Ryan ve Kenny eşliğinde Teksas'a doğru hareket eder..."

Yönetmenliğini Fede Alvarez'in yaptığı "Kötü Ruh" filminde, Shiloh Fernandez, Jessica Lucas, Lou Taylor Pucci, Jane Levy, Elizabeth Blackmore oynuyor.



Korku türündeki ABD yapımı filmde, 20'li yaşlarda 5 arkadaşın bir kulübede kapalı kalması sonucu yaşadıkları olaylar anlatılıyor. 'Ölümün Kitabı' isimli bir kitabın içinde yazanlar beş arkadaşı birden adım adım dehşete ve ölüme sürükleyecektir...

Aksiyon-gerilim türündeki "Geçit Yok" filminde, Arnold Schwarzenegger, Forest Whitaker, Peter Stormare, Jaimie Alexander, Johnny Knoxville izleyici karşısına çıkacak.



Yönetmen koltuğunda Jee-Woon Kim'in oturduğu filmin senaryosu Jeffrey Nachmanoff ve Andrew Knauer imzası taşıyor. Filmde, sınır bölgesinde şeriflik yapan Owens'ın karşısına uyuşturucu kaçakçılığı yapan ve polislerce aranan bir uyuşturucu çetesi liderinin çıkmasıyla yaşanan gelişmeler anlatılıyor.





Simon West'in yönettiği "Suç Ortağı" filminde, Nicolas Cage, Josh Lucas, Danny Huston, Mark Valley, Sami Gayle rol alıyor.



Senaryosunu David Guggenheim'ın kaleme aldığı film, banka soygunu sırasında ihanete uğrayarak 8 yıl hapis yatan soyguncunun hikayesiyle başlıyor. Aksiyon türündeki filmde, soyguncunun, hapisten çıktıktan sonra sabıkalı geçmişini geride bırakıp uzun suredir görmediği kızıyla ilişkisini düzeltmeye çalışması konu ediliyor.

Animasyon türündeki 3 boyutlu "Kayıp Balık Nemo 3D" filmi, çocukları salonlara çekmeyi hedefliyor.



Yönetmenliğini Andrew Stanton ve Lee Unkrich'in üstlendiği filmin seslendirmelerini Eric Bana, Geoffrey Rush, Willem Dafoe, Ayça Bingöl, Ellen DeGeneres yaptı.



Senaryosunu Andrew Stanton, Bob Peterson ve David Reynolds'ın yazdığı filmin konusu şöyle: Dünyaya gelir gelmez annesini kaybeden Nemo babası tarafından büyütülmektedir. Artık İlkokul çağına geldiğinde babasının ilgisinden sıkılmaya başlar. Bir süzgeci küçük olduğu için babası okyanusta yüzmeyi Nemo' ya yasaklamıştır. Bir gün Nemo, okyanusta yüzebileceğini ve o sırada yüzeyde duran cisme dokunabileceğini zanneder ve kendini bir anda bir insanın ellerinde bulur. Oğlunun insanlar tarafından yakalanıp götürüldüğünü gören babası, çok kararlıdır ne olursa olsun Nemo'yu bulacak ve eve geri getirecektir. Ancak okyanus sandığından çok daha tehlikelidir.

Senaryosunu Chris Denk ve Johnny Hartmann'ın yazdığı 3 boyutlu animasyon türündeki "Cesur Balık 2" filminin yönetmenliğini Mark A.Z. Dippe yaptı.



Seslendirmelerini Rob Schneider, Drake Bell, Jamie Kennedy, Frankie Jonas, Busy Philipps üstlendiği filmde, köpekbalıkları tarafından kaçırılan arkadaşlarını kurtarmak için yola çıkan "Pi" ve "Junior"ın başından geçenler konu ediliyor.



