Sinemalarda bu hafta hangi filmler var?

Hasan Karacadağ'ın yönettiği haftanın yerli yapımı, "El-Cin" sinemaseverler buluşacak. "Dabbe" ve "Semum" filmlerinin yönetmeni de olan Karacadağ'ın yazıp yönettiği filmde, Fulya Zenginer, Oğuzhan Yıldız, Mine Vurankaya, Serdal Genç ve Hande Kaptan rol alıyor.

Filmin konusu şöyle:

"İstanbul Şile'de küçük bir kız, kimliği belirsiz kişilerce kaçırılır. Olaylardan habersiz, kendi halinde yaşayan 5 üniversiteli genç, bir anda bu kızla ilgili garip olaylar yaşamaya başlar. Aniden beliren, telepatik görüntüler, belirsiz fısıltılar, lanetli olaylar çevrelerini sarar. Kızla ve ailesiyle hiçbir ilgileri yokken neden bu görüntülerle karşılaştıklarını çözemezler. Kendi kendilerine bir çıkış yolu ararken, gizemli kaçırılmanın ardındaki sırlar onları 'cinler alemi'ne doğru sürükler."

Ünlü tiyatro ve opera yönetmeni Rufus Norris'in ilk sinema filmi ''Koşulsuz Sevgi'', izleyicilerle buluşacak. Daniel Clay'in ''Broken'' adlı romanından uyarlanan İngiliz yapımı dram türündeki filmde, Cillian Murphy, Tim Roth, Bill Milner, Robert Emms ve Zana Marjanovic rol alıyor.



Filmde, şeker hastası 11 yaşındaki Skunk'ın yaz tatilinde komşuları Bay Oswald'ın, Rick'i tecavüzle suçlayıp dövmesi sonucu yaşadıkları izlenebilecek.

Yönetmenliğini ve senaristliğini Jonathan Levine'nin yaptığı ''Sıcak Kalpler'' adlı Romantik komedi türündeki filmde, Teresa Palmer, John Malkovich, Nicholas Hoult, Rob Corddry ve Dave Franco rol alıyor. Romantik komedi türündeki ABD yapımı film, dünyayı dönüştürme sürecindeki bir ''zombi'' ile genç ve güzel bir kızın imkansız aşkını anlatıyor.

Ol Parker'ın yönetmenliğini üstlendiği ''Aşk, Şimdi'' adlı dram türündeki filmin oyuncuları arasında Dakota Fanning, Kaya Scodelario, Olivia Williams, Jeremy Irvine ve Paddy Considine bulunuyor. ABD yapımı dram türündeki filmde, gördüğü 4 yıllık kemoterapinin ardından doktorların iyileşemeyeceği teşhisi koyduğu lösemi hastası bir genç kızın hikayesi konu ediliyor.





Alman-Fransız ortak yapımı ''Öldüren Tutku'' filminin yönetmen koltuğunda Brian De Palma oturuyor. Gerilim ve dram türündeki filmde Rachel McAdams, Noomi Rapace, Karoline Herfurth, Dominic Raacke ve Rainer Bock izleyici karşısına çıkıyor. Filmde, çalıştığı şirkette bir fikri patronu tarafından çalınan genç iş kadınının intikam için cinayete kadar uzanan plan yapma süreci anlatılıyor.







Vlad Barbe ve Maksim Sveshnikov'un yönettiği animasyon türündeki 3 boyutlu ''Karlar Kraliçesi'' filmi, çocukları salonlara çekmeyi hedefliyor. Danimarkalı yazar Hans Christian Andersen'in kaleme aldığı ''The Snow Queen'' masalından uyarlanan Rus yapımı film, insanları dondurmak isteyen Kuzey Kutbu kraliçesinin, sihirli aynası tarafından ''Vegard'' isimli cam ustasından gelecek tehdit için uyarılması üzerine yaşanan gelişmeleri konu ediyor.





Yönetmenliğini Marcus Dunstan'ın üstlendiği ''Koleksiyoncu 2'' filminde, Josh Stewart, Christopher McDonald, Navi Rawat, Daniel Sharman, Johanna Braddy izleyici karşısına çıkacak. Gerilim ve korku türündeki ABD yapımı filmde, gizli bir depoda yapılan partiye gitmek için arkadaşları tarafından ikna edilen Elena'nın tuzağa düşürüldüğünü anlaması üzerine kaçmak isterken bir sandığın içinde bilinmeyen bir yere götürülmesi sonucu yaşanan gelişmeler izlenebilecek



