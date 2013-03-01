Sinemalarda bu hafta hangi filmler var?

Türkiye'nin ilk fantastik filmi "Hititya: Madalyonun Sırrı", bu hafta sinemaseverlerle buluşuyor.

Yönetmenliğini Ulaş Şimşek ve Cengiz Deveci'nin yaptığı filmin senaryosunu Thomas Brückner yazdı. Gürkan Uygun, Emir Berke Zincidi, Ebru Cündübeyoğlu, Serra Yılmaz ve Avni Yalçın'ın rol aldığı filmin konusu şöyle:

"Alaz, Yaman ve Nehir birbirinden sevimli ve meraklı 3 kardeştir. Bu üç kardeşin babası arkeolog bilim-adamıdır ancak özel güçlere sahip annelerinden ayrı büyütülmüşlerdir. Bu meraklı 3 kardeş bir gün gizli bir keşif yaparak paralel evrende yer alan Hititya medeniyetine geçerler. Buradaki en önemli amaçları annelerine kavuşmak için kötülükler diyarının efendisiyle zorlu bir mücadeleye gireceklerdir."

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'Sevimli Canavarlar'



Yönetmenliğini Pete Docter ve David Silverman'ın yaptığı "Sevimli Canavarlar" filminin yapımcılığı, Oscar ödüllü Andrew Stanton, John Lasseter ile Darla K. Anderson'a ait.



'Sefiller'



Victor Hugo'nun filminden kurgulanan "Sefiller"in yönetmenliğini, Tom Hooper üstlendi. Dram türündeki filmde, Oscar ödüllü Russell Crowe'nın yanı sıra Helena Hugh Jackman, Anne Hathaway ve Amanda Seyfried ve Bonham Carter'ın rol alıyor.



'Timothy Green'in Sıradışı Yaşamı'



Yönetmenliğini Peter Hedges'in yaptığı "Timothy Green'in Sıradışı Yaşamı" filmin senaryosunu Peter Hedges ve Ahmet Zappa yazdı.

Dram, fantastik ve komedi türündeki filmde, Oscar Ödüllü Dianne Wiest'nın yanı sıra Jennifer Garner, David Morse, Joel Edgerton ve Ron Livingston rol alıyor.



'Suç Çetesi'



Senaryosunu Will Beall'in yazdığı "Suç Çetesi" filminin yönetmenliğini, Ruben Fleischer üstlendi.

Dram türündeki filmde Ryan Gosling, Emma Stone, Sean Penn, Giovanni Ribisi ve Josh Brolin rol alıyor.

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'Muhteşem Yaratıklar'



Yönetmenliğini ve senaristliğini Richard LaGravenese'ın yaptığı "Muhteşem Yaratıklar" filminin yapımcılığını Erwin Stoff üstlendi.

Dram ve fantastik türündeki filmde Oscar Ödüllü Emma Thompson'ın yanı sıra Emmy Rossum, Kyle Gallner, Viola Davis ve Margo Martindale rol alıyor.



'Hoca'



Yönetmenliğini Vahid Mustafa Yev'in yaptığı "Hoca"nın senaryosunu Vahid Nakış yazdı. Filmde Necibe Hüseynova, Telman Aliyev, Azer Aydemir, Nigar Bahadır Kızı ve İlgar Musayev rol aldı.

Film, 1992'deki Hocalı Katliamı esnasındaki bir düğün hikayesini konu alıyor.