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Kültür-Sanat

Sinemalarda bu hafta hangi filmler var?

Bu hafta biri yerli 2 film vizyona girecek

22 Şubat 2013 09:47

Yönetmenliğini ve senaristliğini Yılmaz Erdoğan'ın yaptığı "Kelebeğin Rüyası"nda, Erdoğan'ın yanı sıra Kıvanç Tatlıtuğ, Mert Fırat, Belçim Bilgin ile Farah Zeynep Abdullah rol alıyor.

Çekimleri Zonguldak ve İstanbul'da gerçekleştirilen dram türündeki filmin konusu şöyle: 

"Zonguldak'ta yaşayan, iki genç şair Rüştü Onur ve Muzaffer Tayyip Uslu, yeni yeni modernleşen bu madenci kentinde memuriyet hayatlarını sürdürürken, bir yandan da sanatla, edebiyatla ve en çok da şiirle iç içe yaşamaktadır. Belediye Başkanının kızı Suzan'ın Zonguldak'a geri gelmesiyle Rüştü ve Muzaffer'in şiire olan inancı daha da artar. Henüz lise öğrencisi olan Suzan, çevrenin istememesine rağmen iki gençle yakın arkadaş olur. Fakat 1940'lı yılların vebası olan verem, iki genci ve insanlığı git gide tehdit etmektedir."

Yönetmenliğini ve senaristliğini Ben Lewin'in yaptığı "Aşk Seansları" filmin yapımcılığını ise Doug Blake üstlendi. Filmde, Oscar ödüllü Helen Hunt, Moon Bloodgood, William H. Macy, John Hawkes ve Adam Arkin alıyor.

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