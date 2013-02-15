Sinemalarda bu hafta hangi filmler var?

Yönetmenliğini John Moore'un yaptığı "Zor Ölüm: Ölmek İçin Güzel Bir Gün" Bruce Willis, Mary Elizabeth Winstead, Amaury Nolasco, Patrick Stewart ve Sebastian Koch'i biraraya getiriyor.

1988′deki ilk Zor Ölüm’den beri John McClane (Bruce Willis) kendini yanlış zamanda yanlış yerde buluyor, yetenekleri, cesareti ve yöntemleri sayesinde her zaman ayakta kalan son insan oluyor, bu karakteri de onu teröristlerin gözünde bir numara yapıyor. Şimdi, McClane ömrünün en büyük mücadelesi ile karşı karşıya, bu sefer olay uluslararası boyutta, oğlu Jack hapishaneden kaçan acımasız Rus lideri tarafından kaçırılır, baba ve oğul McClane birbirlerini yaşatabilmek ve dünyanın güvenliğini korumak adına yeraltı güçlerine karşı beraber çalışmalıdır.

Yönetmenliğini Rich Moore'nin üstlendiği "Oyunbozan Ralph" adlı 3 boyutlu animasyonda atari oyunu kahramanı olan Ralph'ın hikayesi anlatılıyor.

Haftanın yerli yapımlarından "Taş Mektep" filminin yönetmen koltuğunda Altan Dönmez oturuyor. Senaryosunu Yılmaz Karakoyunlu'nun yazdığı filmde, Altan Erkekli, Mete Horozoğlu, İlker Aksum, Ahu Türkpençe ve Bülent İnal izleyici karşısına çıkacak.

Filmde, Sakarya Meydan Savaşı'na katılıp orduya destek olmak amacıyla 1920-1921 yıllarındaki öğretim döneminde okullarını terk eden Kayseri Lisesi'nin son sınıfındaki 62 öğrencinin Kurtuluş Savaşı'nın en çetin çatışmalarının yaşandığı günlerde vatanları uğruna şehit olma öyküsü beyaz perdeye taşındı.

Yönetmenliğini Erol Özlevi'nin yaptığı "Romantik Komedi 2: Bekarlığa Veda" filmi ise komedi ve romantizm severleri salonlara çekmeyi hedefliyor.

Esra (Sedef Avcı) heyecanla evlilik hazırlıkları yaparken, en yakın arkadaşı Didem (Sinem Kobal) de kızlar arasındaki tek bekar kişi olarak kalmaktan dolayı panikler ve sevgilisi Cem'i(Engin Altan Düzyatan) evliliğe ikna etmek için çeşitli taktikler uygulamaya başlar. Didem evlenme teklifi beklerken, Cem yeni filminde başrol oynadığı Gözde'yle (Özge Ulusoy) tanışır ve filmine konsantre olur. Bunun üzerine kıskançlık krizlerine giren Didem, Cem'i yakın takibe alır. Bu takip esnasında erkeklerin Antalya "Adam&Eve Otel"de bekarlığa veda partisinde olduklarını öğrenir. Böylece komik ve romantik bir macera başlar. Kızlar erkeklerin bekarlığa veda partisinde neler yaptıklarını görmek için oryantal kılığında otele sızarlar.