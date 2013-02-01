Sinemalarda bu hafta hangi filmler var?

Bu hafta biri yerli dört film vizyona girdi.



ZİNCİRSİZ

Yönetmenliğini Quentin Tarantino'nun yaptığı "Zincirsiz" filmde, Christoph Waltz, Leonardo Di Caprio, Jamie Foxx, Samuel L.Jackson ve Jonah Hill izleyici karşısına çıkıyor.

Amerikan iç savaşından iki yıl önce başlayan film, geçmişinde eziyet çekmiş bir köle ile Alman avcı Dr. King Schultz'un yüzleşmesini merkezine alıyor.

Köle Django’nun şiddet dolu geçmişi onu ödül avcısı Schultz’la karşı karşıya getirir. Schultz, Güney’in en aranan suçlularını Django’yla birlikte aramaya karar verir. Django’nun hedefi ise köle ticareti yüzünden kaybettiği eşi Broomhilda’yı bulmak ve kurtarmaktır.

Django ve Schultz, bağımsızlık ile dayanışma, fedâkarlık ile hayatta kalma arasında seçim yapmalıdır.



HÜKÜMET KADIN

Haftanın yerli yapımı "Hükümet Kadın" filminin senaristi ve yönetmeni Sermiyan Midyat.

Yapımcılığını Necati Akpınar'ın üstlendiği filmde, Demet Akbağ, Cezmi Baskın, Sermiyan Midyat, Bülent Çolak ve Burcu Gönder izleyici karşısına çıkıyor.

Komedi türündeki filmde, Midyatlı 8 çocuklu sıradan bir kadının belediye başkanı olması sonucu yaşanan olaylar anlatılıyor.

Xate’nin komşularından tek farkı, kocasının Midyat Belediye Başkanı olmasıydı.

Bir gün, başına gelenler onun da Midyatlıların da hayatını değiştirdi, Xate Midyat Belediye Başkanı oldu.

Devlet işlerinde çocuklarının kendi aralarındaki çocukça rekabeti Midyat halkına kahkahalar attıran maceralara neden oldu. Ama hiçbir şey Xate’yi yolundan döndürmedi.



HANSEL VE GRETEL: CADI AVCILARI

Yönetmenliğini Tommy Wirkola'nın yaptığı filmin senaryosunu Dante Harper ve Tommy Wirkola yazdı.

Yapımcılığını Will Ferrell ve Beau Flynn'in üstlendiği filmde, Gemma Arterton, Jeremy Renner, Famke Janssen, Peter Stormare ve Derek Mears rol alıyor.

Aksiyon, komedi ve korku türündeki filmin konusu şöyle:

Zencefilli evle ilgili travmatik bir kazadan 15 yıl sonra 'Hansel' ve 'Gretel' adlı ikizler, kendilerini cadıları yok etmeye adamış intikamcı avcılar haline gelmişlerdir. İkizler, yıllar geçtikçe avcılıkta ustalaşmış, izleme kabiliyetinde ve avını yakalama işinde ünlenmişlerdir. Sıkıntıları iyileşse de işleri oldukça kolaydır, tehlikeli sözler ve lanetler onlara işlemez. Augsburg başkanı, kasabadan gidebilmelerine ve büyücü kadınların başını bulabilmelerine yardımcı olur. Büyücü kadınların başı ise iki gün sonra gerçekleşecek 'Kanlı Ay' esnasında yapılacak cadılar toplantısında birçok yerel çocuğu kurban etmeyi planlamaktadır. İşleri daha kötü yapmak için, ikili aynı zamanda Augsburg'daki gücü ele geçirmiş ve kendi çapında bir cadı avlayıcısı olan acımasız Şerif Berringer ile de ilgilenmek zorundadır.



ÇATLAK FİLM

Birbirinden bağımsız 11 kısa filmin bir araya getirilmesinden oluşan “Çatlak Film”, komedi severleri salonlara çekmeyi hedefliyor.

Senaryosunu Greg Pritikin ve Will Carlough yazdığı filmde, Elizabeth Banks, Kristen Bell, Halle Berry, Lislie Bibb, Kate Bosworth, Gerard Butler, Kate Winslet, Bobby Cannavale, Kieran Culkin, Josh Duhamel, Anna Faris ile Richard Gere gibi isimler rol alıyor.

Yapımcılığını Peter Farrelly ve Jason Colodne'nin üstlendiği film, kadın-erkek ilişkilerini konu alıyor.