Sinemalarda bu hafta hangi filmler var

Hollywood'un ünlü aktörlerinden Tom Cruise “Jack Reacher”, Brad Pitt ise “Kibarca Öldürmek” filmiyle sevenlerinin karşısına çıkacak. Tom Cruise rol aldığı 'Jack Reacher' filmi İngiliz yazar Lee Child'in “One Shot” adlı romanından beyazperdeye uyarlandı. Yönetmen koltuğunda Christopher McQuarrie'nin oturduğu film, Türkiye'de 120'den fazla kopyayla sinemaseverlerin karşısına çıkacak.

Jack Reacher

Filmde beş kişi, usta bir nişancı tarafından sadece altı el ateş edilerek öldürülür ve tüm deliller gözaltındaki şüpheliyi göstermektedir. Sorgulamada şüphelinin söylediği tek bir şey vardır: "Jack Reacher’ı bulun!" Böylelikle gerçeği bulmak adına Jack Reacher’ı, şiddet konusunda yetenekli ve saklayacak bir sırrı olan beklenmedik bir düşmanla karşı karşıya getiren sıra dışı ve heyecanlı bir kovalamaca başlar.

Kibarca Öldürmek

Brad Pitt 'Kibarca Öldürmek' filmiyle sevenlerinin karşısına çıkacak. Film, Andrew Dominik tarafından sinemaya uyarlandı. Cannes Film Festivali'nde dünya prömiyeri yapılan filmde, Brad Pitt'e Richard Jenkins, James Gandolfini ve Ray Liotta eşlik ediyor.

Film, kendini akıllı zanneden üç saf adamın yüksek bahisli bir mafya kart oyununu soyması ile başlıyor ve onları yakalaması için tutulan profesyonel kiralık katil Jackie Cogan’ın başından geçenleri anlatıyor. Brad Pitt kariyerinde ilk kez kiralık katil rolünde.

Bekarlığa Veda

Sinemaseverler, 'Bekarlığa Veda' adlı komedi ile Amerikan tarzı evlilik öncesine tanık olacak. Yönetmenliğini ve senaristliğini Leslye Headland'ın üstlendiği romantik komedinin kadrosunda Rebel Wilson, Kirsten Dunst, Lizzy Caplan, Isla Fisher ve Hayes MacArthur yer alıyor.

Filmde, üç nedime, eski bir arkadaşlarının düğününden önce eğlenmek isterler, evlenecek olan Becky’nin bekârlığa veda partisi için bir araya gelirler.

Regan baş nedimeyken, Gena hazır cevap bir hınzır, Katie de aptal ama güzel bir kadındır. Becky partiyi tadında bırakma konusunda ısrarcı olunca, bu arkadaş tayfası partiden sonra da New York’ta eğlenmeye devam eder.

Cherry'nin Hikayesi

Senaryosunu Stephen Elliott ve Lorelei Lee'nin paylaştığı 'Cherry'nin Hikayesi' adlı filmin yönetmenliğini de Stehpen Elliott üstlendi. Filmin başrolünde Ashley Hinshaw, James Franco ve Dev Patel bulunuyor.

Filmde, para için çıplak resimler çektirmesi konusunda ısrar eden erkek arkadaşına uyan 18 yaşındaki Angelina’nın, ‘Cherry’ takma adıyla San Francisco’daki yeraltı porno dünyasını keşfedişi anlatılıyor.

F Tipi Film

Haftanın ikinci yerli dramı 'F Tipi Film', F tipi cezaevlerinde yaşananları beyazperdeye aktarıyor. Film, 10 farklı yönetmenin çektiği 9 kısa filmin uzun metraj şeklinde yeniden kurgulanmasıyla ortaya çıktı. Ezel Akay, Barış Pirhasan, Sırrı Süreyya Önder, Reis Çelik, Hüseyin Karabey, İlksen Başarır, Aydın Bulut, Vedat Özdemir, Mehmet İlker Altınay ve Grup Yorum'un yer aldığı projede her yönetmen kendi senaryosunu yazıp, 10 dakikalık kısa filme imza attı. Filmlerin oyuncu kadrolarında ise Tansu Biçer, Serkan Keskin, Bülent Emrah Parlak, Gizem Soysaldı, Erkan Can, Fırat Tanış gibi isimler yer aldı.

Elveda Katya

Başrolünde Kadir İnanır'ın yer aldığı ve gerçek bir hayat hikayesinden esinlenilerek kaleme alınan 'Elveda Katya'da, Batum'da yetimhanede büyüyen Katya'nın, 'Yunus' isimli Trabzonlu bir denizci olduğunu öğrendiği babasıyla tanışmak için Trabzon'a gidişinin hikayesi anlatılıyor. Toplumun önyargılarını, vicdanı, bir kız çocuğunun "baba arayışını" temel alan filmi, Ahmet Sönmez yönetti. Filmde, Kadir İnanır'a Yeliz Şar, Caner Cindoruk, Belgin Erdoğan ve Rüçhan Çalışkur eşlik ediyor.

Kod Adı: Venüs

Başrollerini Jolie M, Cengiz Bozkurt, Jonny Lee-Kemp ve Serhat Harman'ın paylaştığı filmin yönetmenliğini Tamer Garip üstlendi.

Aşk, aksiyon ve macera türü filmde Yasemin adlı bir ajanın Kıbrıs’ta Barnabas İncil’ini araması konu alınıyor. Yasemin, kitabı ararken kendini aşk çemberinin içinde buluyor. Ajana aşık olan 3 ayrı millete mensup genci ve mücadelelerini irdeleyen filmin ön plânında bu mücadelelere, arka plânında da Kıbrıs’ın gizli tarihine yer veriliyor.