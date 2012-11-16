Sinemalarda bu hafta hangi filmler var?

Alacakaranlık roman serisinin son filmi olan ''Alacakaranlık Efsanesi: Şafak Vakti Bölüm 2'' sinemaseverlerle buluşacak.

Stephenie Meyer'ın milyonlarca satan Alacakaranlık roman serisinin son filmi, bu hafta sinemaseverlerle buluşacak. Filmin yönetmen koltuğunda, serinin ilk bölümünü de çeken Bill Condon oturdu.

Kristen Stewart, Robert Pattinson ve Taylor Lautner üçlüsünün başrollerde son kez beraber izleneceği filmin konusu şöyle:

''Bella ve Edward'ın kızı olan Renesmee'nin doğumundan sonra Bella ölüm riski atlatmıştır, Edward bunun üzerine Bella'yı vampire dönüştürür. Cullen'ler bu olay üzerine diğer vampir klanlarını bir araya getirmek için, harekete geçer.''

Emir Kusturica bu kez oyuncu olarak beyaz perdede

Sinemaseverler ''Havana'da 7 gün'' filminde ünlü oyuncu Benicio Del Toro'yu yönetmen koltuğunda, ünlü yönetmen Emir Kusturica'yı da oyuncular arasında görecek.

Gaspar Noe, Julio Medem, Laurent Cantet, Benico Del Toro, Pablo Trapero, Elia Suleiman ve Juan Carlos Tabio'nun yönettiği filmde, Josh Hutcherson, Vladimir Cruz ve Emir Kusturica rol alıyor.



İki askerin hikayesini anlatan film: ''Dağ''



Alper Çağlar'ın yönettiği ''Dağ'' 140'tan fazla kopyayla sinemaseverlerin beğenisine sunulacak.

Aksiyon ve dramın bir arada izleneceği filmin başrollerinde, Ufuk Bayraktar, Fırat Doğruoğlu, Mesut Akusta, Cengiz Coşkun ve Çağlar Ertuğrul yer alıyor.



Gözetleme Kulesi



Pelin Esmer'in yönettiği ''Gözetleme Kulesi''nin başrollerinde Olgun Şimşek ve Nilay Erdönmez yer alıyor.

Dram türündeki film, yönetmenin ikinci uzun metrajlı yapımı olarak sinemaseverlerle buluşacak.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde çekilen filmde, ormanın tepesinde bir yangın gözetleme kulesinde bekçi olarak görev yapan Nihat (Olgun Şimşek) ve yolu Tosya'da otoyol kenarında küçük bir otogara düşen Seher'in (Nilay Erdönmez) hayata ve insanlara karşı verdikleri mücadele anlatılıyor.



Van Gölü Canavarları



Haftanın üçüncü yerli yapımı olan ''Van Gölü Canavarı''nın yönetmen koltuğunda Mehmet Bükülmez oturuyor.

Sürülerini kaybetmelerinin ardından köyden kovulan ve Van Gölü sahilinde yaptıkları sahte canavarla para kazanmaya başlayan üç çobanın hikayesinin konu edildiği filmin başrollerinde Turgay Tanülkü, Selahattin Taşdöğen, Naci Taşdöğen, Yakup Yavru ve Levent Aras bulunuyor.