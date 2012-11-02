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Kültür-Sanat

Sinemalarda bu hafta hangi filmler var?

Bu hafta ikisi yerli 4 yeni film vizyona giriyor

02 Kasım 2012 11:06

"007 James Bond"un 23'üncü filmi "Skyfall" seyirciyle buluşacak. "Skyfall"un 2012 sonbaharının en güçlü gişe filmlerinden olması bekleniyor.

Senaryosunu Zoe Kazan'ın yazdığı romantik komedi türündeki "Hayalimdeki Aşk" filmi de bu hafta seyirciyle buluşacak.

Özcan Deniz'in senaryosunu yazdığı ve yönettiği "Evim Sensin" filmi, romantizmseverleri salonlara çekmeyi amaçlıyor.
 
Sinemaseverlerin karşısına çıkacak bir diğer yerli yapım ise "İki Dil Bir Bavul"un yönetmenleri Orhan Eskiköy ve Zeynel Doğan'ın yeni filmi "Babamın Sesi".

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