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Kültür-Sanat

Sinemalarda bu hafta hangi filmler var?

Bu hafta 6 yeni film vizyona girecek

06 Temmuz 2012 13:26

''İnanılmaz Örümcek Adam'', ''Dedektif Dee ve Gizemli Alev'', ''Bu Dans Senin'', ''Kıyamet Kitabı'', ''Aşk Sanatı'' ve ''Peki Şimdi Nereye'' adlı filmler sinemaseverlerle buluşacak.

Sinemaseverle buluşacak ''İnanılmaz Örümcek Adam'' adlı filmin yönetmenliğini Marcc Webb üstleniyor. ABD yapımı 3 boyutlu, bilim kurgu, aksiyon, fantastik türündeki filmin oyuncuları arasında Emma Stone, Stan Lee, Andrew Garfield, Sally Field ve Martin Sheen yer alıyor.

Yönetmenliğini Hark Tsui'nin üstlendiği, Hong Kong yapımı aksiyon türündeki ''Dedektif Dee ve Gizemli Alev'' filmin oyuncuları arasında, Bingbing Li, Andy Lau, Carina Lau, Sos Haroyan, Jinshan Liu, Jean-michel Casanova, Lu Yao bulunuyor.

''Bu Dans Senin'' isimli bir diğer vizyona girecek olan film, 2011 yılı Kanada yapımı. Yönetmenliğini Sarah Polley'in üstlendiği filmde, Michelle Williams, Seth Rogen, Sarah Silverman, Luke Kirby, Aaron Abrams, Danielle Miller, Vanessa Coelho, Avi Phillips rol alıyor.

Güney Kore yapımı, ''Kıyamet Kitabı'' adlı korku türündeki filmin yönetmenliğini Pil-sung Yim ve Kim Ji-woon üstleniyor. Filmdeki oyuncular arasında Kang-woo Kim, Ma Dong-seok, Jin Ji-hee, Go Joon-hee bulunuyor.

Komedi türü ''Aşk Sanatı'' film de vizyona girecek bir diğer yapım. Yönetmenliğini Emmanuel Mouret üstlendiği filmde, Gaspard Ulliel, Julie Depardieu, Frederique Bel, François Cluzet, Elodie Navarre rol aldı.

Yönetmenliğini Nadine Labaki'nin üstlendiği dram ve komedi türündeki ''Peki Şimdi Nereye'' adlı filmde, Nadine Labaki, Sasseen Kawzally, Mostafa Al Sakka, Caroline Labaki, Muhammad Aqil, Petra Saghbini, Anjo Rihane rol alıyor.

ETİKETLER

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