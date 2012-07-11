Sinemada 'Nollywood' zamanı

Nijeryalı yapımcılar bir yılda ABD ve Hintli meslektaşlarından daha çok film çekiyor. Ancak uluslararası başarı için mali desteğe ihtiyaçları var.

Nijerya Ulusal Film ve Video Denetleme Kurulu Başkanı Emeka Mba, National Mirror gazetesine verdiği demeçte, ülkedeki film endüstrisinin büyük bir geleceğe sahip olduğunu söylüyor. Gerçekten de “Nollywood” olarak adlandırılan Nijerya film endüstrisi bir yılda Hollywood ya da Bollywood'dan daha çok film üretiyor.

Film çekimi 10 bin ila 30 bin dolar arasında tutuyor

Nijerya filmleri tüm Afrika'da, Amerika ya da Avrupa'da yaşayan Afrika kökenliler arasında büyük ilgi görüyor. Daha çok aşk, iktidar ve ihanet konulu filmler çekiliyor. "Africa Magic" gibi televizyon kanalları neredeyse 24 saat kısmen Brezilya pembe dizilerine benzeyen Nijerya dizileri yayınlıyor. Buna rağmen Afrika'nın bu büyük film endüstrisinin uluslararası başarı için büyük oranda mali desteğe ve bir kültür devrimine ihtiyacı var.

Nijerya Devlet Başkanı Goodluck Jonathan, 2010 yılında eğlence sektörüne özellikle de film endüstrisine 200 milyon dolar destek sözü vermişti. Bu meblağ, Nijerya sinema sektörü için gerçekten de itici bir güç oluşturabilir ancak film yapımcıları Jonathan'ın sözlerini tutmadığından şikâyet ediyor.

Yılda 2 bine yakın film

Nollywood, yılda 1000 ila 2000 arasında film üretiyor. Ancak tüm Nijerya film endüstrisinin yıllık cirosu 250 milyon doları zor buluyor. Bu oran, Harry Potter ya da Örümcek Adam gibi tek bir film için 250 milyon dolar bütçe ayırabilen ABD film endüstrisi ile kıyaslanınca oldukça düşük kalıyor.

Nollywood filmleri, daha çok basit dijital kameralarla bir kaç hafta içinde çekiliyor. Film stüdyosu kavramı ise ülkede yaygın değil. Film ekibi, oyuncular, kostüm, kulis, ulaşım ve teknik için 10 bin ila 30 bin dolar arasında bir masraf çıkıyor.

Dolayısıyla Nijerya yapımı filmler, Avrupalı izleyiciler tarafından daha ziyade basit ve komik olarak addediliyor. Nijeryalı medya uzmanı Prof. Emeka Okoli, Nijeryalı film yapımcıları için önemli olanın kalitesine bakmaksızın bir şekilde filmin çekilmiş olması olduğunu söylüyor. (Deutsche Welle Türkçe)