Sinemada hasılat 1 milyar TL'ye dayandı

Sinema sektörü 2020’ye hızlı bir giriş yaparken, sömestirde seyirci sayısında yüzde 24.3’lük artış görüldü.

Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre, 2019’da yerli film izleyici sayısı 33.6 milyon olurken, yabancı film seyirci sayısı 25.9 milyonda kaldı.



Türk sinemasında geçen yıl elde edilen hasılat ise 980 milyon TL oldu. 2019’da en çok izlenen film 5.3 milyon seyirciyle 7. Koğuştaki Mucize.

En çok izlenen filmler

Milliyet'ten Hanife Baş'ın haberine göre; geçen yılın en çok izlenen diğer yapımları ise Recep İvedik 6, Organize İşler Sazan Sarmalı, Avengers: Endgame, Kral Şakir Korsanlar Diyarı, Joker, Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu, Mucize 2 Aşk oldu. 2019’un en çok izlenen 10 filminden 6’sını yerli filmler oluşturdu. 2018’de 70 milyon kişi salonlara giderken, rakam 2019’da 59 milyona düştü. 2019’da 147 yerli, 260 yabancı film vizyona girdi. Toplam vizyona giren film sayısı ise 407 oldu.

CGV Mars Entertainment Group yetkilileri, gösterime giren yeni filmler ve sömestr tatilinin sinema salonlarına ciddi bir hareket getirdiğini söyledi.



Sömestrde diğer haftalara göre bütün filmlerdeki seyirci sayısında yüzde 24.3 artış görülürken firma yetkilileri, yerli animasyonların yabancı filmlere göre daha fazla tercih edildiğini kaydetti.